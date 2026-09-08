Люди пробудили нечто в Южно-Китайском море и не смогли с ним совладать: на дне им что-то помогло

Несколько лет назад ученые допустили ошибку, случайно вызвав утечку метана под водой — им не удалось устранить ее самостоятельно. Но затем произошло нечто необычное.

В 2018 году китайские геологи пытались выяснить, сколько природного газа может содержаться в отложениях под Южно-Китайским морем. В рамках исследования ученые из Китайской геологической службы пробурили отверстие на морском дне, но все пошло не по плану, пишет Science Alert.

Ширина отверстия составляла всего 22 сантиметра, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать утечку метана под Южно-Китайским морем. Ученые попытались заделать отверстие толстым слоем ила, но их попытка не увенчалась успехом. Год спустя из глубины неожиданно поднялся столб метана — его высота достигла более километра.

Ученые отчаялись и предположили, что на устранение этой проблемы уйдут десятилетия, если не столетие. Однако затем произошло нечто действительно неожиданное. Исследователи использовали эхолоты, подводные камеры и химические датчики — наблюдения показали, как множество морских обитателей устремились к отверстию и с удивительной скоростью "залатали" дыру, созданную учеными.

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Расширение и утолщение зарослей червей в период с 2021 по 2023 год Фото: Schmidt Ocean Institute

По словам соавтора исследования, микробиолога-эколога Эмиля Руффа из Бременского университета, они с коллегами обнаружили, что всего за несколько лет на морском дне сформировалась эффективная экосистема, потребляющая метан.

Отметим, ранее считалось, что для развития полноценного сообщества, потребляющего метан на морском дне, требуется от 60 до 100 лет. Однако новые данные указывают на то, в данном случае сообщество перерабатывало почти столько же метана за гораздо меньшее время.

Ученые заметили, что первыми на месте утечки появились метаноядные бактерии и археи. В целом, разнообразие микробов в отложениях сократилось, но виды, потребляющие метан, процветали. Затем к этим одноклеточным организмам присоединились роющие беспозвоночные, которые создали обширный "червячный покров" над отверстием. Далее прибыли ракообразные.

По словам Раффа, черви также получили свою выгоду, поскольку вновь появившиеся микроорганизмы служили для них источником пищи. Таким образом, животные и микроорганизмы совместно способствовали разложению метана. По мере того, как трубчатые черви зарывались в морское дно, они помогали перемешивать осадок, что, вероятно, переносило кислород, нитраты и сульфаты в более глубокие слои.

Акустическая визуализация метанового шлейфа, утечка которого продолжалась по состоянию на 2023 год Фото: Schmidt Ocean Institute

Отметим, что до бурения скважины ученые не обнаружили какого-либо газового потока, а в месте бурения наблюдалась лишь незначительная колонизация морского дна. Впрочем, всего один толчок буквально изменил все.

По сути, ученые случайно выпустили захваченный метан, на что местная экосистема резко отреагировала. Наблюдения показывают, что в 2023 году пузырьки метана все еще вытекали из скважины, но по мере развития живого фильтра высота шлейфа упала с 1200 метров над морским дном до примерно 800 метров. Это может показаться многообещающим поворотом событий, но данное исследование указывает на более серьезную проблему.

Известно, что под морским дном находится крупнейший на Земле резервуар метана, а естественные трещины в морском дне позволяют части этого газа просачиваться наружу. Это может поддерживать процветающие экосистемы в глубоком, темном океане, где мало солнечного света и питательных веществ. Однако метан также является парниковым газом, а потому его высвобождение буквально угрожает климату планету.

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