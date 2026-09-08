Люди розбудили щось у Південно-Китайському морі й не змогли з цим впоратися: на дні їм щось допомогло

Кілька років тому вчені припустилися помилки, випадково спричинивши витік метану під водою — їм не вдалося усунути його самостійно. Але потім сталося щось незвичайне.

У 2018 році китайські геологи намагалися з'ясувати, скільки природного газу може міститися в відкладах під Південно-Китайським морем. У рамках дослідження вчені з Китайської геологічної служби пробурили отвір на морському дні, але все пішло не за планом, пише Science Alert.

Ширина отвору становила всього 22 сантиметри, але цього виявилося достатньо, щоб спричинити витік метану під Південно-Китайським морем. Вчені спробували залатати отвір товстим шаром мулу, але їхня спроба не увінчалася успіхом. Рік по тому з глибини несподівано піднявся стовп метану — його висота сягнула понад кілометр.

Вчені зневірилися й припустили, що на вирішення цієї проблеми підуть десятиліття, а то й століття. Однак потім сталося щось справді несподіване. Дослідники використовували ехолоти, підводні камери та хімічні датчики — спостереження показали, як безліч морських мешканців кинулися до отвору й із дивовижною швидкістю "залатали" дірку, створену вченими.

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Збільшення площі та густоти заростей черв'яків у період з 2021 по 2023 рік Фото: Schmidt Ocean Institute

За словами співавтора дослідження, мікробіолога-еколога Еміля Руффа з Бременського університету, він разом із колегами виявив, що всього за кілька років на морському дні сформувалася ефективна екосистема, яка споживає метан.

Зазначимо, що раніше вважалося, що для розвитку повноцінної спільноти, яка споживає метан на морському дні, потрібно від 60 до 100 років. Однак нові дані свідчать про те, що в даному випадку спільнота переробляла майже стільки ж метану за значно коротший час.

Вчені помітили, що першими на місці витоку з’явилися метанофільні бактерії та археї. Загалом різноманіття мікроорганізмів у відкладах зменшилося, але види, що споживають метан, процвітали. Потім до цих одноклітинних організмів приєдналися риючі безхребетні, які створили великий "черв'ячний покрив" над отвором. Далі з'явилися ракоподібні.

За словами Раффа, черв'яки також отримали свою вигоду, оскільки мікроорганізми, що знову з'явилися, слугували для них джерелом їжі. Таким чином, тварини та мікроорганізми спільно сприяли розкладанню метану. У міру того, як трубчасті черв’яки заривалися в морське дно, вони допомагали перемішувати осад, що, ймовірно, переносило кисень, нітрати та сульфати у глибші шари.

Акустична візуалізація метанового шлейфу, витік якого тривав станом на 2023 рік Фото: Schmidt Ocean Institute

Зазначимо, що до початку буріння свердловини вчені не виявили жодного газового потоку, а в місці буріння спостерігалася лише незначна колонізація морського дна. Втім, лише один поштовх буквально змінив усе.

По суті, вчені випадково випустили ув’язнений метан, на що місцева екосистема різко відреагувала. Спостереження показують, що у 2023 році бульбашки метану все ще витікали зі свердловини, але в міру розвитку живого фільтра висота шлейфу знизилася з 1200 метрів над морським дном до приблизно 800 метрів. Це може здатися багатообіцяючим поворотом подій, але це дослідження вказує на більш серйозну проблему.

Відомо, що під морським дном розташований найбільший на Землі резервуар метану, а природні тріщини в морському дні дають змогу частині цього газу просочуватися назовні. Це може підтримувати процвітаючі екосистеми в глибокому, темному океані, де мало сонячного світла та поживних речовин. Однак метан також є парниковим газом, а тому його вивільнення буквально загрожує клімату планети.

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