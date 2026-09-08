Найпосушливіші регіони Землі: понад 40 % планети зіткнуться з гострою нестачею води

Результати нещодавнього дослідження виявилися досить тривожними — до кінця століття понад 40 % території Землі перетворяться на посушливі райони.

Протягом останніх кількох десятиліть вчені раз у раз попереджають про те, що людям неминуче доведеться зіткнутися з наслідками антропогенних змін клімату. У міру того, як світ стає дедалі теплішим, багато з найпосушливіших регіонів планети, як очікується, стануть ще посушливішими, пише Science Alert.

Результати нового дослідження показують, що вже до 2100 року межі посушливих районів будуть зміщуватися вперед, змінюючи ландшафти та знищуючи рослинність, яка більше не зможе впоратися з екстремальними умовами. На тлі цих змін, як очікується, посушливі райони Землі можуть зайняти понад 40 % площі всієї планети.

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Набагато цікавішим є те, що підвищення рівня вуглекислого газу, ймовірно, здатне уповільнити розширення посушливих районів нашої планети. Зазначимо, що посушливі райони — це регіони, які стикаються з гострою нестачею води, де кількість опадів неймовірно низька порівняно з потенційною втратою води внаслідок випаровування та транспірації рослин.

Втім, вчені визнають, що розташування основних посушливих районів світу, відмінності в методах вимірювання та кліматичних даних означають, що глобальні оцінки площі посушливих районів Землі можуть суттєво відрізнятися.

Тепер результати нового дослідження показують, що поширення посушливих кліматичних умов на регіони, які раніше були вологішими, може суттєво поглибити нестачу води, деградацію екосистем та опустелювання. Все це, на думку вчених, створить проблеми для глобального сталого розвитку.

У ході дослідження вчені використовували оновлене кліматичне моделювання для складання карти поточного глобального поширення посушливих районів та прогнозування їхнього можливого поширення.

Результати показали, що одним із чинників, які сприяють розбіжностям у прогнозах щодо посушливих районів, є те, що підвищення рівня CO₂ в атмосфері з часом впливає на транспірацію рослин. Простіше кажучи, рослини загалом втрачають менше води через транспірацію, що, у свою чергу, впливає на розрахунки. Однак цей фактор не враховується в багатьох дослідженнях.

За словами вчених, вони виявили, що, виходячи з базового періоду даних з 1994 по 2023 рік, посушливі райони займали близько 38,58 % усієї суші Землі, не враховуючи Антарктиду. Однак дані вказують на те, що в майбутньому площа посушливих земель на планеті, ймовірно, збільшиться і становитиме від 39,31 до 40,28 % від загальної площі суші Землі. Очікується, що це відбудеться у період з 2071 по 2100 рік — коли саме, залежить від сценарію викидів парникових газів.

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