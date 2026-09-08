Гігантська чорна пляма несподівано з'явилася в океані: чому води забурлили й потемніли (фото)

Незвичайне явище забарвило води Нью-Йорка в чорний колір — вчені розповіли, чим воно спричинене і чому подібне трапляється вкрай рідко.

Коли мова йде про океан, ми, як правило, асоціюємо його з синім або зеленим кольором. Однак нещодавно біля узбережжя Нью-Йорка вчені помітили щось дивне — океан раптово забарвився в чорний колір, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що ділянки прибережних вод Нью-Йорка раптово пофарбувалися в чорний колір — причиною стало рідкісне скупчення морських мешканців, таких як акули, скати та дрібна риба, які зібралися біля берега. Цю незвичайну подію зафіксували на відео.

На кадрах, знятих з дрона біля пляжу Сміт-Пойнт у Ширлі, видно темні скупчення атлантичної менхадени, сріблястої кормової риби, оточені тисячами мігруючих скатів-бичків та акул неподалік від острова Файр-Айленд. За словами морського фотографа Майка Буша, за роки зйомок узбережжя раніше йому ніколи не вдавалося спостерігати нічого подібного.

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В океані з'явилася темна пляма Фото: Mike Busch

Відомо, що під час зйомок Майка Буша морські мешканці перебували приблизно за 300 метрів від берега, але дослідники побоювалися, що зрештою течія могла віднести їх у місця, які відвідують відпочивальники. Спостерігачі також дійшли висновку, що більшість хижаків на відео — це мігруючі акули-спінери. Вони іноді вистрибують з води, нападаючи на дрібну рибу. Втім, деякі стверджують, що тут також були присутні акули-молоти та бичачі акули.

За даними співробітників Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк, таке величезне скупчення — досить рідкісне явище, проте тепліші води роблять його більш імовірним наприкінці літа. Експерти штату вважають, що акули в основному переслідували величезні зграї менхаденів, а не полювали на скатів, хоча точний вид за аерофотознімками підтвердити неможливо.

Біля узбережжя з'явилася темна пляма Фото: Mike Busch

Майк Буш зазначає, що морська активність навколо Лонг-Айленда спочатку була незвично спокійною, оскільки атлантичний менхаден, який у місцевих колах також відомий як "бункер", прибував повільно. Зрештою атлантичний менхаден прибув у це місце разом із тисячами мігруючих скатів та акул, які ними харчуються.

Навесні, влітку та восени менхадени плавають величезними зграями біля поверхні океану. Якщо дивитися зверху, щільно згруповані риби можуть нагадувати величезні чорні плями, що розпливаються у воді. Саме це, за словами вчених, і сталося біля узбережжя Нью-Йорка. Зазначимо, що ці дрібні жирні риби є найважливішим джерелом їжі для акул, китів, дельфінів, хижих риб і морських птахів, а тому поява зграй риб може перетворити певну ділянку океану на велике місце годування.

Темна пляма — скупчення морських мешканців Фото: Mike Busch

Попри на моторошне видовище, вчені заявили, що величезна концентрація хижаків не обов’язково свідчить про проблеми в океані. Справа в тому, що акули є ключовими видами, які допомагають регулювати морські екосистеми, видаляючи хворих і ослаблених тварин, контролюючи популяції здобичі та обмежуючи поширення хвороб. Втім, відпочивальникам на місцевих пляжах рекомендують бути обережними.

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