Гигантское черное пятно неожиданно появилось в океане: почему воды забурлили и потемнели (фото)

Необычное явление окрасило воды Нью-Йорка в черный цвет — ученые рассказали, чем оно вызвано и почему нечто подобное встречается крайне редко.

Когда речь идет об океане, мы, как правило, ассоциируем его с синим или зеленым цветом. Однако недавно у побережья Нью-Йорка ученые заметили нечто странное — океан внезапно окрасился в черный цвет, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что участки прибрежных вод Нью-Йорка внезапно окрасились в черный цвет — причиной стало редкое скопление морских обитателей, таких как акул, скатов и мелкой рыбы, которые скопились у берега. Это необычное событие запечатлели на видео.

На кадрах, снятых с дрона у пляжа Смит-Пойнт в Ширли, видны темные скопления атлантической менхадены, серебристой кормовой рыбы, окруженные тысячами мигрирующих скатов-бычков и акул недалеко от острова Файр-Айленд. По словам морского фотографа Майка Буша, за годы съемок побережья ранее ему никогда не удавалось наблюдать ничего подобного.

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В океане появилось темное пятно Фото: Mike Busch

Известно, что во время съемок Майк Буш морские обитатели оставались примерно в 300 метрах от берега, но исследователи опасались, что в конце-концов течение могло снести их в места, используемые отдыхающими. Наблюдатели также пришли к выводу, что большинство хищников на видео — мигрирующие акулы-спиннеры. Которые иногда выпрыгивают из воды, нападая на мелкую рыбу. Впрочем, некоторые утверждают, что здесь также присутствовали акулы-молоты и бычьи акулы.

По данным сотрудников Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорка, столь огромное скопление — довольно редкое явление, однако более теплые воды делают его более вероятным к концу лета. Эксперты штата считают, что акулы в основном преследовали огромные стаи менхадена, а не охотились на скатов, хотя точный вид по аэрофотоснимкам подтвердить невозможно.

У побережья появилось темное пятно Фото: Mike Busch

Майк Буш отмечает, что морская активность вокруг Лонг-Айленда изначально была необычной тихой, потому что атлантический менхаден, также известный в местном масштабе как бункер, прибывал медленно. В конце концов атлантический менхаден прибыл в место с тысячами мигрирующих скатов и акул, которые ими питаются.

Весной, летом и осенью менхадены плавают огромными стаями у поверхности океана. При взгляде сверху плотно сгруппированные рыбы могут напоминать огромные черные пятна, расплывающиеся по воде. Именно это, по словам ученых, и произошло у побережья Нью-Йорка. Отметим, что эти мелкие жирные рыбы являются важнейшим источником пищи для акул, китов, дельфинов, хищных рыб и морских птиц, а потому появление стай рыб может превратить определенный участок океана в крупное место кормления.

Темное пятно - скопление морских обитателей Фото: Mike Busch

Несмотря на зловещее зрелище, ученые заявили, что огромная концентрация хищников не обязательно свидетельствует о проблемах в океане. Дело в том, что акулы являются ключевыми видами, помогающими регулировать морские экосистемы, удаляя больных и ослабленных животных, контролируя популяции добычи и ограничивая распространение болезней. Впрочем, отдыхающим на местах пляжах рекомендуют проявлять осторожность.

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