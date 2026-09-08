Самые засушливые части Земли: более 40% планеты столкнутся с острой нехваткой воды

Результаты недавнего исследования оказались весьма тревожными — к концу столетия более 40% территории Земли превратятся засушливые районы.

В последние несколько десятилетий ученые то и дело предупреждают о том, что людям неизбежно придется столкнуться с последствиями антропогенного изменения климата. По мере того, как мир становится все теплее, многие из самых засушливых регионов планеты, как ожидается, станут еще суше, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования показывают, что уже к 2100 году границы засушливых районов будут смещаться вперед, изменяя ландшафты и уничтожая растительность, которая больше не сможет справиться с экстремальными условиями. На фоне этих изменений, как ожидается, засушливые районы Земли могут занять более 40% площади всей планеты.

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Куда более любопытно то, что повышение уровня углекислого газа, вероятно, способно замедлить расширение засушливых районов нашей планеты. Отметим, что засушливые районы — это регионы, которые сталкиваются с острой нехваткой воды, где количество осадков невероятно низкое в сравнении с потенциальной потерей воды за счет испарения и транспирации растений.

Впрочем, ученые признают, что расположение основных засушливых районов мира, различия в методах измерения и климатических данных означают, что глобальные оценки площади засушливых районов Земли могут существенно различаться.

Теперь результаты нового исследования показывают, что распространение засушливых климатических условий на ранее более влажные регионы может существенно усугубить нехватку воды, деградацию экосистем и опустынивание. Все это, как считают ученые, создаст проблемы для глобального устойчивого развития.

В ходе исследования ученые использовали обновленное климатическое моделирование для составления карты текущего глобального распространения засушливых районов и прогнозирования их возможного распространения.

Результаты показали, что одним из факторов, способствующих расхождениям в прогнозах засушливых районов, является то, что повышение уровня CO2 в атмосфере со временем влияет на транспирацию растений. Проще говоря, растения теряют меньше воды за счет транспирации в целом, что, в свою очередь, влияет на расчеты. Однако этот фактор не учитывается во многих исследованиях.

По словам ученых, они обнаружили, что, исходя из базового периода данных с 1994 по 2023 год, засушливые районы занимали около 38,58% всей суши Земли, не считая Антарктиды. Однако данные указывают на то, что в будущем площадь засушливых земель на планете, вероятно, увеличится и составит от 39,31 до 40,28% от общей площади суши Земли. Ожидается, что это произойдет в период с 2071 по 2100 год — когда именно, зависит от сценария выбросов парниковых газов.

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