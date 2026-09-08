Человечество на пороге ужасающих перемен: пророчество предсказывает скорое появление сверхлюдей
Пророчество слепого экстрасенса, известного во всем мире, Бабы Ванги, предупреждает, что мир находится на пороге тревожных перемен — что нас ждет.
Болгарский мистик и экстрасенс, известная во всем мире Ванга, умерла чуть более 30 лет назад и ей приписывают предсказание событий 11 сентября и пандемии коронавируса. Теперь сторонники этих теорий вспомнили еще одно предсказание, согласно которому человечество находится в шаге от ужасающих перемен, пишет Daily Mail.
Это предсказание связывают с 2027 годом: якобы таинственная болезнь или генетический эксперимент приведут к появлению людей со сверхчеловеческими способностями. Отметим, что предполагаемое пророчество не содержит подробностей о том, как именно появятся сверхлюди и какими они будут — это порождает теории, варьирующиеся от тайного редактирования генов до биологической войны.
Так, некоторые эксперты утверждают, что биологические изменения, вероятно, затронут лишь некоторых людей после воздействия новой болезни или какой-либо формы генетического эксперимента. Впрочем, нигде не говорится о том, получат ли люди сверхсилу или интеллект, устойчивость к болезням или способности, ранее не фиксировавшиеся медициной. Также остается неясным, будет ли это событие результатом естественной вспышки, случайного лабораторного выброса или преднамеренной попытки изменить биологию человека.
Заявления о пророчестве на 2027 год появилось на фоне того, что последователи Ванги считают, что в этом году должны сбыться еще три ее предсказания. Отметим, что в общей сложности речь шла о пяти предсказаниях, два из которых якобы уже сбылись. Последние три, как сообщается, связаны с прибытием огромного космического корабля, началом третьей мировой войны и резкой сменой руководства России до конца 2026 года.
Ванга не оставила письменных записей своих предсказаний, а потому большинство из них доходят до нас от ее племянницы Красимиры Стояновой, или других последователей, которые задокументировали ее предполагаемые видения после ее смерти и которых обвиняют в неверном толковании ее слов.
Известно, что Ванга родилась в 1911 году, блан названа как Вангелия Пандева Димитрова и была известна как слепой болгарский мистик и экстрасенс, ясновидящая и травница. Она потеряла зрение в возрасте 12 лет, попав в торнадо — считается, что приблизительно в это время Ванга получила свои сенсорные способности.
За свою жизнь Ванга сделала множество пророчеств. Впрочем, большинство из них расплывчаты и касаются стихийных бедствий, политических сдвигов, а также будущих технологий. Считается, что именно Ванге удалось предсказать такие события как затопление подводной лодки "Курск", Брексит и подъем Игилла. Но самым известным, пожалуй, является предсказание о падении башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
5 предсказаний Ванги на ближайшее время:
- одно из пророчеств связано с катастрофой — считается, что речь о смертоносном землетрясении магнитудой 7,7, произошедшее в Мьянме в марте и погубившее тысячи людей; еще один вариант — связывают с сильной жарой и лесными пожарами в Испании, Португалии, Греции и Италии, а также на внезапные наводнения в некоторых частях Азии и сильные весенние и летние штормы в США;
- второе предсказание касалось начала существенной замены людей машинами на рабочих местах. Впрочем искусственный интеллект развивался десятилетиями, а потому сложно понять, о чем именно идет речь;
- человечество установит контакт с внеземной жизнью после того, как огромный космический корабль войдет в атмосферу Земли — ожидается в ноябре 2026 года;
- начало третьей мировой войны — интерпретация предполагает, что Китай попробует ахватить Тайвань, в то время как напряженность между Россией и США перерастет в прямое военное столкновение;
- последнее пророчество предполагает, что власть в России резко сменится до конца года.
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