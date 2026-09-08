Людство стоїть на порозі жахливих змін: пророцтво передбачає швидку появу надлюдей

Пророцтво сліпого екстрасенса, відомої в усьому світі, Баби Ванги, попереджає, що світ стоїть на порозі тривожних змін — що нас чекає.

Болгарська містичка та екстрасенс, відома в усьому світі Ванга, померла трохи більше 30 років тому, і їй приписують передбачення подій 11 вересня та пандемії коронавірусу. Тепер прихильники цих теорій згадали ще одне пророцтво, згідно з яким людство перебуває за крок від жахливих змін, пише Daily Mail.

Це пророцтво пов’язують із 2027 роком: нібито таємнича хвороба або генетичний експеримент призведуть до появи людей із надлюдськими здібностями. Зазначимо, що передбачуване пророцтво не містить подробиць про те, як саме з’являться надлюди та якими вони будуть — це породжує теорії, що варіюються від таємного редагування генів до біологічної війни.

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Так, деякі експерти стверджують, що біологічні зміни, ймовірно, торкнуться лише деяких людей після впливу нової хвороби або якоїсь форми генетичного експерименту. Втім, ніде не йдеться про те, чи отримають люди надздібності чи надзвичайний інтелект, стійкість до хвороб або здібності, які раніше не фіксувалися медициною. Також залишається незрозумілим, чи буде ця подія результатом природного спалаху, випадкового лабораторного витоку чи навмисної спроби змінити біологію людини.

Заяви про пророцтво на 2027 рік з’явилися на тлі того, що послідовники Ванги вважають, що цього року мають збутися ще три її пророцтва. Зазначимо, що загалом йшлося про п’ять пророцтв, два з яких нібито вже збулися. Останні три, як повідомляється, пов’язані з прибуттям величезного космічного корабля, початком третьої світової війни та різкою зміною керівництва Росії до кінця 2026 року.

Ванга не залишила письмових записів своїх пророцтв, а тому більшість із них дійшла до нас від її племінниці Красиміри Стоянової або інших послідовників, які задокументували її ймовірні бачення після її смерті і яких звинувачують у неправильному тлумаченні її слів.

Відомо, що Ванга народилася у 1911 році, її справжнє ім’я — Вангелія Пандева Димитрова, і вона була відома як сліпа болгарська містичка та екстрасенс, ясновидиця й травниця. Вона втратила зір у віці 12 років, потрапивши в торнадо — вважається, що приблизно в цей час Ванга набула своїх сенсорних здібностей.

За своє життя Ванга зробила безліч пророцтв. Втім, більшість із них є розпливчастими й стосуються стихійних лих, політичних змін, а також майбутніх технологій. Вважається, що саме Ванзі вдалося передбачити такі події, як затоплення підводного човна "Курськ", Брекзит і підйом ІДІЛ. Але найвідомішим, мабуть, є пророцтво про падіння веж-близнюків у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

5 пророцтв Ванги на найближчий час:

одне з пророцтв пов’язане з катастрофою — вважається, що йдеться про смертоносний землетрус магнітудою 7,7, який стався в М’янмі в березні та забрав життя тисяч людей; ще один варіант — пов’язують із сильною спекою та лісовими пожежами в Іспанії, Португалії, Греції та Італії, а також із раптовими повенями в деяких частинах Азії та сильними весняними й літніми штормами у США; друге пророцтво стосувалося початку суттєвої заміни людей машинами на робочих місцях. Втім, штучний інтелект розвивався десятиліттями, а тому складно зрозуміти, про що саме йдеться; людство встановить контакт із позаземним життям після того, як величезний космічний корабель увійде в атмосферу Землі — очікується в листопаді 2026 року; початок Третьої світової війни — інтерпретація передбачає, що Китай спробує захопити Тайвань, тоді як напруженість між Росією та США переросте у пряме військове зіткнення; останнє пророцтво передбачає, що влада в Росії різко зміниться до кінця року.

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