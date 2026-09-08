Біля Бермудського трикутника виявили затонуле місто: історія його будівництва оповита таємницею

На морському дні поблизу Бермудського трикутника помітили загадковий візерунок — експерти вважають, що це можуть бути залишки таємничого затонулого міста.

Скотт Уорінг називає себе дослідником НЛО, і нещодавно, вивчаючи онлайн-карту проєкту Seabed 2030, він помітив таємничий візерунок на морському дні поблизу Куби та Гаїті — вчений стверджує, що ця структура може бути залишками міста, збудованого древніми людьми, пише Daily Mail.

Зазначимо, що Seabed 203 — це онлайн-карта проєкту, глобальної ініціативи, спрямованої на картографування всього океанського дна вже до кінця цього десятиліття. За словами вченого, дані про морське дно показали серію слабких, приблизно паралельних і перехресних ліній на морському дні на захід від острова. Аномалію було виявлено поблизу Куби та Гаїті, неподалік від островів Теркс і Кайкос та Багамських островів, неподалік від Бермудського трикутника.

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Уорінг зробив імовірне відкриття, скориставшись онлайн-картою проєкту Seabed 2030 Фото: Seabed 2030

За словами вченого, передбачуване місце простягається на 11–13 кілометрів в одному напрямку та близько 4,8 кілометра в іншому. Експерт стверджує, що в цьому місці знаходиться стародавнє затонуле місто: тут багато геометричних фігур, які вказують на те, що тут, внизу, знаходиться щось, створене розумними істотами.

Втім, жоден археолог чи морський біолог не досліджував це місце, а тому нікому не вдавалося підтвердити, що ця структура дійсно є залишками міста, створеного розумними істотами. Втім, Уорінг запевняє, що масштаб і правильність форм переконали його в тому, що вони навряд чи утворилися природним шляхом. Водночас науковець розмірковує, хто саме міг створити це місто — люди чи прибульці.

Дослідник зазначив, що ці візерунки не було видно в цьому районі під час використання Google Earth Фото: Google Earth

Зрештою, Уорінг все ж схиляється до думки, що місто, ймовірно, було створене загубленою людською цивілізацією. Припускається, що ці форми можуть позначати залишки поселення, схожого на Атлантиду — легендарну цивілізацію, яка, як вважається, зникла під водою.

Припускається, що місто було збудоване на великому кораловому рифі, а потім потужний землетрус міг дестабілізувати острів, спричинивши обвал рифу та всього, що на ньому було збудовано. Землетрус міг настільки сильно потрясти острів, що корали могли просто обвалитися, і весь острів міг затонути.

Однак вчений визнає, що це твердження все ще є не більше ніж його власною теорією, оскільки немає жодних геологічних чи археологічних доказів протилежного.

Бермудський трикутник — умовно визначена ділянка Атлантики, яку часто пов’язують із різними магнітними аномаліями та історіями про зниклі кораблі й літаки. Однак Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) заявляє, що немає жодних доказів того, що таємничі зникнення трапляються частіше в Бермудському трикутнику, ніж у будь-якому іншому жвавому районі океану.

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