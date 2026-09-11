Самый жаркий месяц в истории Земли: ученые не видели ничего подобного за всю историю наблюдений

Исследователи официально подтвердили, что август 2026 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире.

Официально: август стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений на планете. Данные, опубликованные Службой изменения климата Copernicus (C3S), указывают на то, что в прошлом месяце средняя температура составила 16,96°C, пишет Daily Mail.

Предыдущим рекордсменом считался июль 2023 года, когда средняя глобальная температура достигла 16,95°C. Еще одним тревожным фактором стало то, что в августе 2026 года средняя температура поверхности моря также достигла рекордного уровня — увы, это верный признак усиления Эль-Ниньо.

По данным руководителя стратегического направления по климату в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманты Берджес, прошедший август фактически стал рекордным месяцем в истории глобального климата. В результате, август августа 2026 года одновременно стал самым теплым августом и самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, с глобальными температурами, достигшими 1,65°C выше доиндустриального уровня. Увы, это означает возвращение глобальных температур выше 1,5°C.

В сочетании с рекордными глобальными температурами поверхности моря и самым теплым летом за всю историю наблюдений в Западной Европе, новые данные показывают, как изменение климата приводит к экстремальным явлениям не только в земной атмосфере, но также и в океане. Ожидается, что последствия этих условий непременно отразятся на людях, а также мировой экономике и экосистемам по всему земному шару.

Данные указывают на то, что средняя глобальная температура приземного воздуха в прошлом месяце была на 0,85°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 1,65°C выше расчетного доиндустриального среднего показателя за 1850-1900 годы. Тревожно то, что август 2026 года стал первым месяцем с температурой выше 1,5°C с ноября 2025 года.

Кроме того, в Европе зафиксировали волны жары, последовавшие за исключительной чередой экстремальной жары, начавшайся еще в мае. В результате, в значительной части Центральной и Восточной Европы наблюдалась повсеместная засуха, а во Франции, Великобритании, Венгрии, Румынии и Сербии были зафиксированы сильные засушливые условия.

При этом в океане температура достигла 21,07°C, что значительно выше рекорда, установленного в 2023 году — 20,98°C. Ученые отмечают, что температура поверхности океана оставалась исключительно высокой на большей части тропической части Тихого океана, где сегодня господствуют условия климатического явления, известного как Эль-Ниньо.

Отметим, что данные были опубликованы после того, как ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили, что Эль-Ниньо "на наших глазах усиливается".

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