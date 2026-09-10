Создан робот-щеконтун, и у него есть лишь одна задача — испытывать людей на прочность

Исследователи создали специального робота, который щекочет людей и позволяет ученым лучше изучить щекотку.

Щекотка, возможно, имеет древнее эволюционное происхождение и признана во многих культурах, но наука лишь поверхностна понимает эту тему. Теперь ученые создали специального робота-щекотуна, по имени Гектор, который разработан таким образом, чтобы помочь ученым отслеживать, какие физиологические изменения происходят после щекотки и когда именно они начинаются. Робот также помогает понять, почему мы не можем пощекотать сами себя и как это может помочь пережить щекотку со стороны других, пишет Popular Science.

По словам руководителя исследовательской лаборатории "Прикосновение и щекотка" из Каролинского института и Институте Дондерса по изучению мозга, познания и поведения в Нидерландах Константина Килтени, в своей лаборатории они с коллегами приглашают реципиентов испытать на себе Гектора — робота-щекотуна.

Во время визита в лабораторию участники снимают обувь и носки, а затем садятся в кресло, похожее на стоматологическое. Реципиенты ставят ноги на платформу, под которой находится Гектор — робот, состоящий из трех электродвигателей.

Гектор проводит зондами по подошвам ног участников и они сообщают, насколько сильным было каждое поглаживание по шкале от 1 до 10. В течение всего процесса ученые также отслеживают выражение лица людей, частоту сердечных сокращений, мышечную активность, дыхание и проводимость кожи. Электроды, размещенные на коже головы участников, показывают активность их мозга.

Результаты показывают, что ощущение щекотки большинство из нас узнает мгновенно, а некоторые из величайших мыслителей истории были очарованы этим странным явлением. Например, Сократ описывал это чувство как смесь боли и удовольствия, а Аристотель считал, что чувствительность к щекотке является следствием нежной кожи человека. В то же время Чарльз Дарвин много писал на эту тему, выдвигая гипотезу, что люди могут быть наиболее чувствительны к щекотке в местах, к которым редко прикасаются, и только в определенных психологических контекстах.

Впрочем, ученые признают, что нам все еще слишком мало известно о щекотке: например, имеет ли она какую-либо биологическую функцию; почему мы эволюционировали, чтобы испытывать это ощущение; что происходит в нервной системе человека, вызывая это уникальное ощущение; почему одни участки более чувствительны, чем другие; почему люди по-разному реагируют на щекотку.

Считается, что ответы на эти вопросы могут расширить наши знания о том, как человеческий организм воспринимает и обрабатывает физические ощущения. Щекотка предоставляет нейробиологам возможность изучать взаимосвязь сложных систем мозга и тела, включая те, которые участвуют в эмоциях, движении и ощущениях.

Отметим, щекотка, также известная как гаргалезис, возможно, является древним поведением. Предыдущие исследования показали, что многие приматы, в том числе бонобо, шимпанзе, гориллы и орангутаны, также используют щекотку. А грызуны демонстрируют реакции на определенные виды прикосновений, которые могут быть актуальны для исследований щекотки.

Таким образом, ученые считают, что щекотка, вероятно, выходит за рамки культуры. В одном исследовании участники из более чем 20 культурных групп, включая людей из Великобритании, Польши, Индии и Гонконга, слушали записи спонтанного смеха немцев и могли распознать, какой смех был вызван щекотанием, а какой – радостью или злорадством.

К слову, еще одна теория предполагает, что щекотка — поведение, которое наши предки использовали, чтобы научить своих детенышей, куда нападать или как защищаться в драке. Эта теория основана на наблюдениях, что игривые взаимодействия, связанные с щекотанием детей и молодых обезьян, напоминают "имитацию боя". Более того, некоторые чувствительные к щекотке участки нашего тела были бы уязвимы при нападении в реальной драке.

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