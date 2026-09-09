Названы самые опасные дни в году, и это вовсе не пятница 13-го

Статист Джеффри Розенталь из Университета Торонто решил проверить, действительно ли в пятницу 13-го происходит больше несчастных случаев, чем в другие дни в году.

Он объединил свои усилия с судмедэкспертом Службы судебно-медицинской экспертизы Онтарио Дженнифер Дмитричук. Команда проанализировала данные от коронеров в Онтарио, чтобы найти закономерности, указывающие на необычное количество смертей в определенные дни года, пишет New Atlas.

В период с 2009 по 2023 год в Онтарио ежедневно умирало в среднем 46,38 человек. Эксперты сравнили этот базовый уровень с каждой пятницей 13-го, полнолуниями и праздниками, такими как Хэллоуин, Рождество и День святого Валентина.

Они обнаружили в общей сложности 1235 смертей за 27 дней в пятницу 13-го, то есть 45,74 смертей в день.

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Во времена полнолуния средний уровень смертности составлял 47,26 – немного выше, но ничего, что должно было бы вызывать тревогу. Даже если учесть, что окружающие дни мало влияют на среднее значение, эти конкретные дни и ночи не более смертоносны, чем остальная часть лунного цикла.

Что касается Хэллоуина, то в среднем 46,05 человек погибли во время 15 Хэллоуинов за период исследования.

Есть ли в календаре даты, которые больницы должны обвести жирными красными чернилами? Розенталь и Дмитричук нашли некоторые периоды, заслуживающие внимания.

Было обнаружено, что в неделю между кануном Рождества и кануном Нового года средний уровень смертности составил 53,14 за весь период исследования.

Исключив рост смертности в результате самоубийств и дорожно-транспортных происшествий, исследователи обнаружили, что за такой статистикой стояли сердечные приступы, представляющие собой явный пик инфарктов миокарда и легочных заболеваний, которые увеличивались в холодные месяцы.