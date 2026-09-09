Названо найнебезпечніші дні року, і це зовсім не п"ятниця 13-го

Статистик Джеффрі Розенталь з Університету Торонто вирішив перевірити, чи справді у п’ятницю 13-го трапляється більше нещасних випадків, ніж в інші дні року.

Він об’єднав свої зусилля з судомедичним експертом Служби судово-медичної експертизи Онтаріо Дженніфер Дмитричук. Команда проаналізувала дані від коронерів в Онтаріо, щоб виявити закономірності, які вказують на незвичайну кількість смертей у певні дні року, пише New Atlas.

У період з 2009 по 2023 рік в Онтаріо щодня помирало в середньому 46,38 осіб. Експерти порівняли цей базовий рівень із кожним п’ятницею 13-го, повними місяцями та святами, такими як Гелловін, Різдво та День святого Валентина.

Вони зафіксували загалом 1235 смертей за 27 днів у п’ятницю 13-го, тобто 45,74 смерті на день.

У періоди повного місяця середній рівень смертності становив 47,26 — трохи вищий, але це не є приводом для занепокоєння. Навіть якщо врахувати, що сусідні дні мало впливають на середнє значення, ці конкретні дні та ночі не є більш смертоносними, ніж решта місячного циклу.

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Що стосується Хелловіна, то в середньому 46,05 осіб загинули під час 15 Хелловінів за період дослідження.

Чи є в календарі дати, які лікарні повинні виділити жирним червоним кольором? Розенталь і Дмитричук виявили кілька періодів, що заслуговують на увагу.

Було встановлено, що протягом тижня між переддень Різдва та переддень Нового року середній рівень смертності становив 53,14 за весь період дослідження.

Виключивши зростання смертності внаслідок самогубств та дорожньо-транспортних пригод, дослідники виявили, що за такою статистикою стояли серцеві напади, які являли собою явний пік інфарктів міокарда та легеневих захворювань, кількість яких зростала в холодні місяці.