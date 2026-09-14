Тривожний прогноз: названо дату, коли половина всіх льодовиків Землі зникне (фото)

У недавньому дослідженні вчені склали тривожну карту, яка показує долю кожного льодовика на планеті — на жаль, до кінця століття їх залишиться лише половина.

Протягом останніх кількох десятиліть вчені дедалі частіше зосереджують увагу на тому, з якими наслідками антропогенної кліматичної кризи доведеться зіткнутися людству. Тепер у новому дослідженні вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ETH Zurich) та Брюссельського вільного університету (Vrije Universiteit Brussel) створили тривожну карту, яка показує долю кожного льодовика на Землі, пише Daily Mail.

Ця тривожна карта ілюструє долю всіх льодовиків на планеті — за словами вчених, збільшивши масштаб карти, можна дізнатися, чи зникне конкретний льодовик за різних сценаріїв глобального потепління Землі. Карта також показує приблизні терміни можливого зникнення того чи іншого льодовика.

За словами співавтора дослідження, доктора Ландера Ван Тріхта, загальні показники, такі як втрата маси чи площі льодовиків, можуть здаватися досить абстрактними. Однак завдяки новій карті люди по всьому світу можуть збільшити зображення того чи іншого гірського району та побачити, до яких наслідків для знайомих їм льодовиків можуть призвести різні рівні глобального потепління.

Жахлива карта розкрила долю кожного льодовика на Землі. Фото: ETH Zurich

Тривожним видається той факт, що, за прогнозами вчених, майже половина нині існуючих льодовиків може зникнути вже до кінця століття, якщо глобальне потепління збережеться на рівні +1,5 °C. Аналіз показує, що це, ймовірно, призведе до катастрофічних наслідків.

Щоб дізнатися про долю земних льодовиків, потрібно вибрати сценарій потепління. Доступні варіанти підвищення температури на 1,5 °C, 2 °C, 2,7 °C або 4 °C. Колір точок вказує на долю кожного льодовика:

темно-червоний колір означає, що льодовик уже зник;

помаранчевий — зникне в період з 2027 по 2041 рік;

блакитний — належить до тих, що збережуться до 2100 року.

Крім того, якщо навести курсор на той чи інший льодовик, можна побачити коротку інформацію про нього. Також можна натиснути на нього, щоб переглянути повний профіль, що включає площу, діапазон висот та прогнозовані терміни зникнення за різних сценаріїв.

Зазначимо, що карта базується на прогнозах, зроблених вченими у 2024 році — у них вчені оцінили, коли і де можуть зникнути льодовики по всьому земній кулі. Наприклад, у разі глобального потепління на 1,5 °C щороку може зникати близько 2000 льодовиків. У результаті до кінця століття на планеті може залишитися лише половина від нинішньої кількості льодовиків. При цьому, якщо глобальна температура підвищиться на 2,7 °C, збережеться лише 20 % льодовиків, а потепління на 4 °C залишить усього 10 % від їхньої нинішньої кількості.

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