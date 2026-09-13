Початок катастрофи: "тепловий клапан", що регулює температуру на Землі, може закритися

Ослаблення основної системи океанічних течій в Атлантичному океані може призвести до незворотних наслідків для всієї планети.

Відносна стабільність глобального клімату на Землі забезпечується завдяки складній системі взаємопов’язаних чинників. Одним із основних є Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC) — основна система океанічних течій в Атлантичному океані, яка переносить тепло з тропічних регіонів у холодніші широти, а також охолоджує теплі води. Зараз AMOC слабшає через зміни клімату, що може призвести до серйозних наслідків, зокрема до підвищення глобальної температури та зміни характеру опадів. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показує, що в якийсь момент подальше ослаблення AMOC може призвести до незворотних наслідків, пише ScienceAlert.

Під час льодовикових періодів плейстоцену система AMOC неодноразово слабшала та відновлювалася знову. Ці зміни відбувалися разом зі змінами клімату, відомими як осциляції Дансгора – Ешгера, коли відбувалося різке похолодання, яке змінювалося різким потеплінням.

Наразі коливання Дансгора — Ешгера пояснюють так званими "тепловими біполярними гойдалками". Ця модель пояснює, яким чином перенесення тепла, що здійснюється системою AMOC, призводило до потепління біля одного полюса та похолодання біля іншого. Але автори нового дослідження запропонували інше пояснення.

Вчені вважають, що систему AMOC слід розглядати не просто як конвеєр, що переносить тепло з однієї півкулі в іншу, а як "океанічний тепловий клапан".

Кліматичні моделі показали, що в минулому активна робота AMOC призводила до того, що глибоководна конвекція в північній частині Атлантичного океану дозволяла йому віддавати значну кількість тепла в атмосферу. При цьому планета також втрачала енергію, випромінюючи її в космос. Але коли система AMOC слабшала, глибоководна конвекція припинялася. Північна частина Атлантичного океану втрачала менше тепла, ніж поглинав решта океану, внаслідок чого тепло накопичувалося в глибинних шарах океану. Загалом планета акумулювала енергію. Тобто система AMOC діяла як клапан, що регулює вихід тепла з океану. Коли клапан був відкритий, тепло виходило назовні, а коли — закритий, воно накопичувалося.

Тому вчені вважають, що AMOC діє як океанічний тепловий клапан, який регулює температуру на Землі.

Згідно з дослідженням, у міру того як зміна клімату впливає на океан, ослаблення AMOC може призвести до зниження інтенсивності глибоководної конвекції та збільшення обсягу тепла, що накопичується в океані. Це означає, що подальше ослаблення AMOC може фактично посилити глобальне потепління та закрити океанічний тепловий клапан.

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