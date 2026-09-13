Начало катастрофы: "тепловой клапан", регулирующий температуру на Земле, может закрыться

Ослабление основной системы океанических течений в Атлантическом океане может привести к необратимым последствиям для всей планеты.

Относительная стабильность глобального климата на Земле поддерживается за счет сложной системе взаимосвязанных факторов. Одним из основных является Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — основная система океанических течений в Атлантическом океане, которая переносит тепло из тропических регионов в более холодные широты, а также охлаждает теплые воды. Сейчас AMOC ослабевает из-за изменения климата, что может привести к серьезным последствиям, в частности к повышению глобальной температуры и изменению характера осадков. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что в какой-то момент дальнейшее ослабление AMOC может привести к необратимым последствиям, пишет ScienceAlert.

Во время ледниковых периодов плейстоцена система AMOC неоднократно ослабевала и восстанавливалась снова. Эти изменения происходили вместе с изменениями климата, известными как осцилляции Дансгора – Эшгера, когда происходило резкое похолодание, которое сменялось резким потеплением.

Сейчас осцилляции Дансгора – Эшгера объясняют так называемыми "тепловыми биполярными качелями". Эта модель объясняет, каким образом перенос тепла, осуществляемый системой AMOC, приводил к потеплению у одного полюса и похолоданию у другого. Но авторы нового исследования предложили другое объяснение.

Ученые считают, что систему AMOC стоит воспринимать не просто как конвейер, переносящий тепло из одного полушария в другое, а как "океанический тепловой клапан".

Климатические модели показали, что в прошлом активная работа AMOC приводила к тому, что глубоководная конвекция в северной части Атлантического океана позволяла ему отдавать значительное количество тепла в атмосферу. При этом планета также теряла энергию, выпуская ее в космос. Но, когда система AMOC ослабевала, то глубоководная конвекция прекращалась. Северная часть Атлантического океана теряла меньше тепла, чем поглощал остальной океан, в результате чего тепло накапливалось в глубинных слоях океана. В целом планета аккумулировала энергию. То есть система AMOC действовала как клапан, регулирующий выход тепла из океана. Когда клапан был открыт, тепло уходило наружу, а когда был закрыт — накапливалось.

Поэтому ученые считают, что AMOC действует как океанический тепловой клапан, регулирующий температуру на Земле.

Согласно исследованию, по мере того как изменение климата меняет океан, ослабление AMOC может привести к снижению интенсивности глубоководной конвекции и увеличению объема тепла, которое накапливается в океане. Это значит, что дальнейшее ослабление AMOC может фактически усилить глобальное потепление и закрыть океанический тепловой клапан.

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