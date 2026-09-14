Недооцінений гігант: величезний масив суші нарешті отримає статус суперконтиненту (фото)

Нещодавнє дослідження показало, що стародавній континент Гондвана насправді був більшим, ніж вважалося раніше — цей масив нарешті отримає статус повноцінного суперконтиненту.

Завдяки результатам нещодавнього дослідження Гондвана, схоже, нарешті виходить у вищу лігу. У минулому доісторичний континент Гондвана часто недооцінювали, називаючи його лише "великим масивом суші", проте тепер геологи, схоже, виявили вагомі докази того, що насправді Гондвана — стародавній суперконтинент, пише IFLScience.

Відомо, що Гондвана була об’єднанням масивів суші, яке домінувало на планеті близько 550 мільйонів років тому. Близько 180 мільйонів років тому суперконтинент розпався, поклавши початок Південній Америці, Африці, Мадагаскару, Індії, Австралії та Антарктиді.

Про те, що ці сучасні континенти колись були з’єднані, ми знаємо завдяки схожим скам’янілостям доісторичних організмів (у тому числі динозаврів), знайденим у регіонах, які сьогодні розділені тисячами кілометрів океану. Якщо поглянути на узбережжя Південної Америки та Африки, можна побачити, як ці два континенти колись щільно прилягали один до одного, немов дві ложки, складені одна в одну.

Попередні розрахунки показували, що на піку свого існування Гондвана займала близько 64 % усієї площі континентальної суші — деякі експерти вважають, що цього недостатньо для отримання статусу "суперконтиненту". Однак тепер вчені виявили те, що раніше випускалося з уваги.

Геологи з Китайської академії геологічних наук та Університету Кертіна (Австралія) виявили докази того, що великі фрагменти Гондвани приховані під територією Азії, Європи та Північної Америки. Вчені виявили, що граніт у деяких районах Гімалаїв формувався в різний час, але всі ці породи утворилися в результаті плавлення більш древніх континентальних порід. У даному випадку з’ясувалося, що всі вони походять з одного й того самого древнього континентального блоку, який сформувався в період від 700 до 550 мільйонів років тому — це збігається із зародженням Гондвани.

Скам'янілості, знайдені в Австралії, Африці, Антарктиді, Індії та Південній Америці, свідчать про те, як Гондвана колись панувала у світі Фото: Wikimedia Commons

Автори нового дослідження стверджують, що попередні уявлення про масштаби Гондвани були суттєво занижені. Новий аналіз показує, що вона займала не 64 %, а 80 % усієї суші того часу — цього достатньо, щоб офіційно визнати Гондвану суперконтинентом.

Зазначимо, що в геології не існує чіткого визначення суперконтиненту, проте відомо, що в минулому на Землі існувало кілька суперконтинентів, зокрема:

Пангея;

Родінія;

Колумбія.

Сьогодні на планеті немає жодного суперконтиненту, а найбільшим масивом суші вважається Афро-Євразія, яка займає лише близько 57 % усієї земної суші, чого недостатньо для надання їй цього статусу.

Інші новини науки