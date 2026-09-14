"Золота жила" знайдена під червоним ґрунтом Австралії: її вистачить не одному поколінню (фото)

Дослідники виявили, що Австралія може мати колосальні, ще не освоєні запаси енергії — потенціал є величезним.

Сьогодні весь світ зосереджений на пошуках природних джерел водню, здатних прискорити перехід людства до низьковуглецевого енергетичного майбутнього. Водень — надзвичайно чисте паливо, проте більша його частина, як і раніше, виробляється з викопних джерел енергії. Нещодавно, схоже, вчені виявили під червоним австралійським ґрунтом "золоту жилу", пише Science Alert.

Доступ до значних природних запасів водню, як вважають вчені, дозволив би вирішити цю проблему. Дані вказують на те, що існує низка геологічних процесів, які сприяють його утворенню; один із них — взаємодія гарячої води з магнетитом, мінералом, що входить до складу залізної руди.

Дослідження показують, що запаси магнетиту широко поширені в надрах Західної Австралії. У новому дослідженні команда з Університету Едіт Коуен зосередилася на тому, щоб оцінити, скільки водню може міститися там уже зараз і яку його кількість можна буде отримати в майбутньому.

Результати опубліковано в журналі International Journal of Hydrogen Energy і, за словами команди, вони видаються досить багатообіцяючими: вчені отримали більш повне уявлення про геологічні фактори, що визначають обсяги водню, які здатний генерувати магнетит. За словами співавтора дослідження, інженера-хіміка Алізера Кешаварза з Університету Едіт Коуен, Австралія може володіти колосальними, але ще неосвоєними запасами енергії — більше того, потенціал тут величезний.

Дослідники встановили, що безперешкодний доступ до магнетиту через тріщини та проникні гірські породи відіграє ключову роль у утворенні водню Фото: International Journal of Hydrogen Energy

Більше того, вважається, що запасів водню, прихованих у надрах Австралії, вистачить, щоб забезпечити потреби країни протягом багатьох поколінь. Більше того, вважається, що потенційно Австралія може стати великим експортером чистої енергії для всієї планети.

Зазначимо, що в ході дослідження вчені не проводили буріння свердловин для пошуку водню. Натомість у лабораторних умовах було відтворено реакції, що виникають під час взаємодії води та магнетиту під високим тиском і при температурі 200 °C протягом 60 днів. Ці умови дозволили частково імітувати підземні умови: у результаті вчені не тільки зафіксували виділення водню, а й встановили, що порошок магнетиту генерує значно більше водню на одиницю маси, ніж цілісний зразок цього мінералу. Дані вказують на те, що вихід газу виявився приблизно в п’ять разів вищим у перерахунку на грам речовини.

Втім, на шляху до виявлення, видобутку та вилучення водню з таких родовищ залізної руди залишається ще чимало труднощів. Проте вчені вважають, що нове відкриття стало важливим кроком уперед у розумінні того, які обсяги водню здатний вивільняти магнетит, та у пошуку найбільш ефективних способів його отримання.

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