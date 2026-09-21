Крестоносцы поселились на Святой Земле 850 лет назад: они буквально привезли с собой свои дома (фото)

Примерно 850 лет назад крестоносцы, поселившиеся в окрестностях Иерусалима, принесли с собой не только свой язык, обычаи и религиозные традиции. Археологи обнаружили доказательства того, что некоторые поселенцы также принесли с собой привычный способ отопления своих жилищ, оставив после себя редкий след своего европейского происхождения.

В новом исследовании была проанализирована группа каминов XII века, обнаруженных в двух деревнях эпохи крестоносцев к северу от Иерусалима. Камины были встроены в стены домов и соединены с дымоходами, выводящими дым наружу. Такой тип отопления жилья ранее не встречался в местной архитектуре того периода, пишет Arkeonews.

Исследователи пришли к выводу, что камины, вероятно, были завезены франкскими поселенцами из Западной Европы, в частности из восточной и южной Франции.

В Хирбати-эль-Куруме, расположенном в современном иерусалимском районе Рамот, археологи обнаружили камины в девяти из 25 домов. Другой пример происходит из Вади-эль-Харамии, расположенной дальше к северу. Оба поселения были спланированы как "уличные деревни", где дома располагались вдоль центральной дороги по схеме, известной также из средневековой Западной Европы.

В нескольких каминах сохранились следы их первоначального использования. Каменные полы почернели от огня, на них до сих пор оставались пепел и сажа. В одном здании даже сохранилась целая каменная перемычка.

Монеты стали ещё одной подсказкой относительно возраста каминов. Данные из поселений, в частности монеты, связанные с правлением короля Амальрика I, позволяют датировать камины примерно 1163–1187 годами, то есть периодом последних десятилетий Первого Иерусалимского королевства.

Конструкция также указывала на Францию. Дымоходы по-прежнему были относительно редкими в раннесредневековой Европе, тогда как одни из самых древних археологических образцов были найдены именно во Франции. До XII века камины, встроенные в стены, были особенно распространены в Бургундии и некоторых районах южной Франции.

В одном из зданий даже сохранилась целая каменная перемычка камина Фото: IAA

Иерусалимские камины очень напоминали эти европейские образцы. Исторические источники также упоминают франкских поселенцев из Бургундии, Прованса, Гаскони и других регионов современной Франции, которые проживали в окрестностях Иерусалима. Исследователи выдвинули гипотезу, что мигранты воссоздали знакомый архитектурный стиль в своих новых домах.

Угловой камин в Хирбат-эль-Куруме может дать ещё более конкретную подсказку. Его форма напоминает камины, характерные для юго-западной Франции, что свидетельствует о том, что по крайней мере часть поселенцев, вероятно, прибыла именно из этой части Европы.

Камины также отличались необычностью в силу своего социального контекста. В Западной Европе каменные камины того периода чаще встречались в замках, монастырях и более богатых городских домах, чем в обычных сельских поселениях. Зато в окрестностях Иерусалима они появлялись внутри сельских домов.

Исследователи высказали предположение, что некоторые из жителей этих общин, возможно, имели относительно высокий социально-экономический статус. Другие, возможно, были выходцами из городской среды и привнесли с собой европейские бытовые обычаи.

Камины были не в каждом доме. В Хирбати-эль-Куруме они встречались примерно в 35–40 процентах идентифицированных жилищ. В Вади-эль-Харамии один камин был найден среди четырёх раскопанных домов. Их ограниченное присутствие может свидетельствовать о различиях в благосостоянии, социальном происхождении или регионах происхождения поселенцев.

Монеты, связанные с правлением короля Амальрика I, позволяют датировать камины примерно 1163–1187 годами Фото: Wikimedia Commons

Эта архитектурная традиция просуществовала недолго. Исследования не выявили никаких свидетельств существования таких дымоходов западного образца на Святой Земле до периода крестоносцев, и они исчезли из археологических данных после окончания правления крестоносцев.

Дымоходы вновь появились спустя столетие под влиянием Османской империи; исследователи приводят письменные свидетельства 1559 года, когда в иерусалимском Хасеки-Султан-Имарете были установлены печи, оборудованные дымоходами.

На данный момент в этих двух поселениях обнаружено лишь около десяти бытовых каминов из этой необычной группы, относящейся к периоду крестоносцев. В отличие от крепостей или памятников, эти свидетельства происходят из обычных жилищ, где европейские поселенцы воссоздавали привычный для них уклад жизни за тысячи километров от дома.

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