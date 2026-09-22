Никто не знает, насколько глубок мировой океан: нечто мешает измерить глубину самой низкой точки

Людям уже удалось добраться к самой глубокой точке океана — Бездне Челленджера — но она все еще покрыта тайной.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты, но мы до сих пор точно не знаем насколько он глубок. Несмотря на то, что люди уже побывали в Бездне Челленджера — самой глубокой точке океана — ее точная глубина все еще остается загадкой, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что измерения глубины самой глубокой точки океана проводились минимум четыре раза, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению. Проблема в том, что измерения зависят от того, кого спросить, какие методы использовались и как в этот день вел себя океан.

Бездна Челленджера расположена в южной части Марианской впадины и считается местом, где находится самая глубокая известная точка морского дна. Это место также часто называют океаническим аналогом Большого каньона на дне западной части Тихого океана.

По словам ученых, Бездна Челленджера представляет собой систему из трех взаимосвязанных впадин: центральная — самая мелкая, за ней следует западная, а самой глубокой считается восточная. Бытует мнение, что глубина Бездны Челленджера составляет около 10 935 метров — эта цифра, вероятно, взята из исследования океанографов NOAA, проведенного в 2021 году. Эти данные не обязательно верны, как считают эксперты, однако они не отражают всей картины — дело в том, что даже высокоточные измерения в 21 веке могут давать результаты, различающиеся на удивительно большую величину.

Отметим, что ученые измеряют глубину Бездны Челленджера с 1950-х годов, используя два различных метода, которые свершенствовались и оттачивались в течение десятилетий. Один из них основан на измерении давления воды, хотя для этого необходимо опустить датчик непосредственно в ту точку, глубину которой требуется определить.

Известно, что впервые люди достигли впадины Бездны Челенджера с помощью глубоководного аппарата в 1960 году. Впрочем, этот способ не считается самым удобным, если цель заключается в измерении высоты, а не исследовании великих неизведанных уголков планеты. Однако до этого британские и научно-исследовательские суда полагались на метод акустической батиметрии: звуковые волны посылались ко дну, а затем фиксировалось время их возвращения после отражения. Поскольку скорость распространения звука в морской воде известна, время прохождения сигнала туда и обратно можно перевести в показатель глубины.

С тех пор технология усовершенствовалась и она все еще остается основным способом определения глубины океана. Данные показывают, что в районе Бездны Челленджера звуковому сигналу требуется около 15 секунд, чтобы пройти путь от судна до дна и обратно. Однако известно, что на скорость этого процесса могут незначительно влиять температура воды, соленость, давление и другие факторы.

В новом исследовании японские ученые продемонстрировалии, как эти факторы могут повлиять на результат. Команда разработала пять моделей, учитывающих различные океанографические условия, и внесла в них данные акустических измерений глубины. Результаты показали, что различия в условиях могут существенно менять оценки глубины для восточной котловины Бездны Челленджера: результаты колебались от 10 914 до 10 932 метров.

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