Миф о Парфеноне наконец развенчан спустя 2000 лет: оптической иллюзии не существует

В недавнем исследовании ученым удалось развенчать один из самых устойчивых мифов Древней Греции — архитекторы не искривляли линии храма ради создания иллюзии их прямолинейности.

Более 2000 лет считалось, что знаменитые изгибы Парфенона были задуманы для создания оптической иллюзии, чтобы храм казался идеально прямым. Теперь в новом исследовании, спустя тысячелетия, математик из Оксфорда развенчал один из самых устойчивых мифов Древней Греции, пишет Daily Mail.

По словам профессора Алена Гориели из Оксфордского университета, он применил методы геометрии, инженерного дела и науки о зрительном восприятии, чтобы проверить древний миф. Математику так и не удалось обнаружить никаких доказательств существования предполагаемой оптической иллюзии. Ученый считает, что архитектурные особенности Парфенона, вероятно, являются не более чем следствием архитектурных традиций того времени, а не результатом сложного оптического расчета. Таким образом ученому удалось опровергнуть один из старейших и самых распространенных архитектурных мифов.

Парфенон часто представляют как вершину искусства создания оптических иллюзий — предполагалось, что изгибы храма и тонкие архитектурные нюансы были призваны обыграть особенности человеческого зрения. Однако исторические и научные данные не могут подтвердить эту теорию.

По мнению профессора Гориели, миф об оптической иллюзии берет свое начало в трудах римского архитектора и инженера I века Витрувия, который писал о Парфеноне спустя четыре столетия после завершения его строительства. Архитектор утверждал, что незначительные изгибы оснований, на которых стоят колонны были сделаны специально для того, чтобы компенсировать зрительную иллюзию провисания прямых линий.

Замеры показывают, что стороны основания не горизонтальны, а образуют пологую дугу, поднимающуюся в центре на 6 см. По мнению древнего архитектора, это корректирует иллюзию, в результате которой основание казалось бы прогнутым посередине. В новом исследовании профессор Гориели провел собственные расчеты и обнаружил, что иллюзия провисания вообще не существует.

Витрувий также утверждал, что утолщения на колоннах храма призваны корректировать оптическую иллюзию, из-за которой колонны казались более узкими в средней части. Результаты нового анализа профессора Гориели показывает, что утолщение колонн составляет всего 18 миллиметров — это фактически незаметно для невооруженного глаза. Математик считает, что одной из причин такой изогнутости может быть небольшой уклон, способствующий стоку воды и предотвращающий образование луж у основания колонн.

Отметим, что в общей сложности математик проанализировал 12 гипотез об оптических поправках и пришел к выводу, что некоторые из них незначительны, а другие попросту не подтверждаются. Таким образом, профессор Гориели смог развенчать один из самых старых мифов в истории человечества о том, что Парфенон был искусно спроектирован с использованием различных изогнутых форм и особых размеров для коррекции зрительных иллюзий, чтобы здание казалось прямым и правильным.

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