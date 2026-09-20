Ничего подобного не наблюдали последние 175 лет: в Атлантике пропали ураганы

Метеорологи считают, что сезон ураганов в Атлантике достиг необычной отметки — подобной ситуации не наблюдалось минимум 175 лет.

Сезон ураганов в Атлантике установил новый рекорд — в 2026 году в Атлантическом океане не было зафиксировано ни одного урагана. Метеорологи отмечают, что это самый поздний срок с начала года, когда ни один тропический циклон так и не смог достигнуть силы урагана, пишет Daily Mail.

Последние 175 лет, с 1851 года, ученые ведут учет ураганов. Хотя эти данные неполны, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что в последний раз первый ураган сезона формировался так поздно в 1941 году.

По словам исследователей, сегодня в Атлантике наблюдается лишь одно атмосферное возмущение, способное в конце концов перерасти в тропический циклон. Однако вероятность его формирования к следующей неделе составляет всего 40%.

Таким образом, 2026 год не просто установил рекорд по отсутствию ураганов в Атлантике — нынешний сезон стал невероятно спокойным, поскольку установил новый исторический максимум. Благодаря этому миллионы жителей регионов, подверженных риску ураганов, избежали опасности и ущерба.

Ученые не знают наверняка, почему именно это произошло, но считают, что столь спокойный сезон обусловлен рекордным Эль-Ниньо, зародившимся в 2026 году в Тихом океане. Эксперты считают, что это явление может повлиять и на сезон штормов 2027 года.

Известно, что Эль-Ниньо вызывает нагрев Тихого океана, что приводит к изменению погодных условий по всему миру. В то же время, в Атлантике он препятствует формированию ураганов, охлаждая океан и создавая сильные ветры, которые разрушают циклоны.

По словам метеоролога Пола Пастелока, любопытно, что атмосферные последствия сохраняются даже после того, как Эль-Ниньо идет на спад. Предположительно, мы можем ощущать влияние этого Эль-Ниньо вплоть до 2027 года.

Отметим, что сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября — проще говоря, остается еще более двух месяцев, в течение которых активность штормов может возрасти. Однако эксперты отмечают, что ситуация в 2026 года становится беспрецедентной: океанические условия практически не позволяют мощным грозовым системам сохранять свою структуру и трансформироваться в циклоны.

В среднем 16 сентября — это день, когда в Атлантике формируется девятый по счету именной шторм. На данный момент сформировались лишь пять: "Артур", "Берта", "Кристобаль", "Долли" и "Эдуард". Кроме того, на 16 сентября обычно приходится и формирование четвертого урагана — большинство из них, как правило, угрожают восточному побережью США, Карибскому бассейну и побережью Мексиканского залива. Однако в 2026 году ни одного урагана так и не возникло.

Другие новости науки