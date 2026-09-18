Самое отдаленное место в мире оказалось не таким уж нетронутым: здесь обнаружили нечто тревожное

В недавнем исследовании ученые исследовали «нетронутый» глубоководный каньон и обнаружили нечто тревожное — человеческий мусор.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и в самых темных глубинах океана скрывается невероятное количество сюрпризов. Для человека самые глубокие слои океана одна из самых суровых и неприветливых сред на планете, но нам все еще слишком мало известно о том, что скрывается здесь и как жизни удается процветать в столь негостеприимных условиях, пишет Science Alert.

В 2025 году во время глубоководных погружений с использованием дистанционно управляемого аппарата ученые достигли глубины более 1120 метров. В подводном ущелье, которое ранее никогда не исследовалось, ученые обнаружили нечто тревожное — человеческий мусор.

На глубине 1920 метров на каменистом морском дне ученые заметили яркий пакет из-под лапши быстрого приготовления. Чуть глубже, на отметке 1949 метров, была обнаружена нейлоновая веревка с прикрепленным к ней крючком. Еще несколько упаковок от продуктов, пластиковый пакет и выброшенный стаканчик были обнаружены учеными на морском дне.

В общей сложности было проведено 17 погружений в подводном каньоне Мар-дель-Плата, у побережья Аргентины — в общей сложности за это время было зафиксировано 29 предметов человеческого мусора, причем 27 из них были пластиковыми. Весь мусор был обнаружен на глубине от 1120 до 3820 метров.

По словам соавтора исследования, морского биолога Диего Уртеана, основной целью экспедиции было изучение глубоководного донного биоразнообразия. Однако присутствие морского мусора на дне было настолько масштабным, что ученые сочли важным задокументировать его.

Мусор, обнаруженный на морском дне Фото: PLOS ONE

Отметим, что подводные каньоны полностью оправдывают свое название — они представляют собой огромные долины, глубоко врезающиеся в морское дно. Они также могут становиться центрами биологического разнообразия — местами, где естественным образом скапливаются питательные вещества, приносимые течениями и удерживаемые стенками каньона.

Подводный каньон Мар-дель-Плата, как известно, расположен у побережья Аргентины, в зоне встречи теплого Бразильского течения и холодного течения Мальвинас. Предыдущие исследования уже показали, что этот район невероятно динамичен, поскольку водные массы и донные отложения, а также органические вещества перемещаются в глубоководные зоны — проще говоря, это идеальное место для процветания глубоководных экосистем.

Однако, как с сожалением выяснили исследователи, здесь скапливается не только то, что обычно попадает в океан естественным путем, но и антропогенный мусор. Данные указывают на то, что мусор распределяется по каньону неравномерно.

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