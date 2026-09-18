Посреди пустыни Атакама обитали капибары: это было почти 9 миллионов лет назад (фото)

Ископаемый зуб, найденный на чилийском побережье, добавил неожиданную деталь в историю пустыни Атакама. Этот регион является одним из самых засушливых мест на Земле, но окаменелость возрастом 8,8 миллиона лет свидетельствует о том, что когда-то здесь было достаточно пресной воды и растительности для существования полуводных млекопитающих.

Зуб принадлежал кардиатериуму — вымершему родственнику современных капибар — и был найден в Эль-Морро в формации Байя-Инглеса. Исследователи определили его как самый древний из известных экземпляров капибар в Чили, пишет IFscience.

"Находка зуба капибары в морских отложениях в регионе, который сегодня является одним из самых засушливых на Земле, — это просто удивительно", — сказала Присцилла Мартинес из Университета Аризоны. Эта находка также подняла фундаментальный географический вопрос: как родственник капибары добрался до тихоокеанского побережья, когда между этим регионом и водно-болотными угодьями к востоку от Анд стояли сами Анды?

У учёных есть два возможных объяснения. Одно из них заключается в том, что капибары пересекли центральные Анды в миоцене — периоде, начавшемся примерно 23 миллиона лет назад.

Другая теория в большей степени согласуется с доказательствами: северная часть Южной Америки когда-то, возможно, представляла собой соединённые между собой влажные среды обитания, что позволило этим животным распространиться в сторону Тихого океана.

Зуб принадлежал кардиатериуму — вымершему родственнику современных капибар Фото: Mauricio Alvarez

Свидетельства более влажных условий были получены не только благодаря зубам. Исследователи обнаружили фитолиты — микроскопические кремниевые структуры, образующиеся внутри растительных тканей, в частности следы пальм и цветущих растений.

Учёные также использовали данные о стабильных изотопах из почвенных карбонатов, которые подтверждали наличие растительности, в которой преобладали C3-растения. В совокупности эти находки указывают на то, что в позднем миоцене на юге Атаками существовали пресноводные и прибрежные экосистемы.

Эти находки указывают на то, что около 8,8 миллиона лет назад ландшафт Атаками был совершенно иным. Вместо чрезвычайно засушливой среды, которую мы видим сегодня, в некоторых частях региона, вероятно, существовали устойчивые пресноводные среды обитания, реки и растительность, способные поддерживать жизнь крупных травоядных животных.

Марк Клементц, соавтор исследования, отметил, что окаменелость капибары может поставить под сомнение давние представления о прошлом пустыни. Исследователи не пришли к выводу, что вся Атакама была влажной, но окаменелости и растительные остатки свидетельствуют о том, что, по крайней мере, отдельные части региона были гораздо более влажными в позднем миоцене.

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