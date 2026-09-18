Посеред пустелі Атакама жили капібари: це було майже 9 мільйонів років тому (фото)

Викопний зуб, знайдений на чилійському узбережжі, додав несподівану деталь до історії пустелі Атакама. Цей регіон є одним із найпосушливіших місць на Землі, але викопна знахідка віком 8,8 мільйона років свідчить про те, що колись тут було достатньо прісної води та рослинності для існування напівводних ссавців.

Зуб належав кардіатеріуму — вимерлому родичу сучасних капібар — і був знайдений в Ель-Морро у формації Баїя-Інглеса. Дослідники визначили його як найдавніший відомий зразок капібари в Чилі, пише IFscience.

"Знахідка зуба капібари в морських відкладах у регіоні, який сьогодні є одним із найпосушливіших на Землі, — це просто дивовижно", — сказала Прісцилла Мартінес з Університету Арізони. Ця знахідка також порушила фундаментальне географічне питання: як родич капібари дістався до тихоокеанського узбережжя, коли між цим регіоном і водно-болотними угіддями на схід від Анд стояли самі Анди?

У вчених є два можливих пояснення. Одне з них полягає в тому, що капібари перетнули центральні Анди в міоцені — періоді, що розпочався приблизно 23 мільйони років тому.

Інша теорія більше узгоджується з доказами: північна частина Південної Америки колись могла містити з'єднані між собою вологі середовища існування, що дозволило цим тваринам поширитися в бік Тихого океану.

Зуб належав кардіатеріуму — вимерлому родичу сучасних капібар Фото: Mauricio Alvarez

Докази більш вологих умов отримали не лише завдяки зубам. Дослідники виявили фітоліти — мікроскопічні кремнієві структури, що утворюються всередині рослинних тканин, зокрема сліди пальм та квіткових рослин.

Вчені також використали дані про стабільні ізотопи з карбонатів ґрунту, які підтверджували наявність рослинності, в якій переважали C3-рослини. У сукупності ці знахідки вказують на те, що в пізньому міоцені на півдні Атаками існували прісноводні та прибережні екосистеми.

Ці знахідки вказують на те, що близько 8,8 мільйона років тому ландшафт Атаками був зовсім іншим. Замість надзвичайно сухого середовища, яке ми бачимо сьогодні, у деяких частинах регіону, ймовірно, існували стійкі прісноводні середовища існування, річки та рослинність, здатні підтримувати життя великих травоїдних тварин.

Марк Клементц, співавтор дослідження, зазначив, що скам'янілість капібари може поставити під сумнів давні уявлення про минуле пустелі. Дослідники не зробили висновку, що вся Атакама була вологою, але скам'янілості та рослинні рештки свідчать про те, що принаймні окремі частини регіону були набагато вологішими у пізньому міоцені.

Інші новини науки