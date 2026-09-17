Тиранозаври були теплокровними: це довели їхні зуби (фото)

Нове дослідження дозволило вченим вперше отримати прямий доказом того, що тиранозаври були теплокровними. Аналіз викопних зубів показав температуру близько 36,3 °C, що близька до температури тіла людини і значно перевищує температуру, зафіксовану у крокодилів із того самого стародавнього середовища.

Цей висновок було зроблено на основі аналізу трьох зубів тиранозавра з формації Гелл-Крік у Монтані, що датується пізнім крейдовим періодом. Два з них належали "Томасу" — добре збереженому екземпляру тиранозавра, що зберігається в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес, пише IFLScience.

Дослідники проаналізували зубну емаль за допомогою термометрії скупчених ізотопів — методу, що дозволяє визначити температуру, за якої утворився мінерал. Цей хімічний метод працює завдяки тому, що важкі ізотопи вуглецю та кисню утворюють зв’язки в різних кількостях за різних температур.

Більша кількість зв'язків вказує на нижчу температуру утворення, тоді як менша кількість зв'язків — на вищу. Зубна емаль є особливо корисною, оскільки її кристалічна структура є надзвичайно стійкою до хімічних змін після поховання.

Вчені дослідили зуби тиранозавра з формації Гелл-Крік у Монтані Фото: Dinosaur institute

Три зуби тиранозавра показали середню температуру 36,3 °C з похибкою приблизно 2,5 °C. Дослідники також дослідили зуби крокодилів із тієї ж формації Гелл-Крік, які показали нижчі температури — в середньому близько 30,9 °C.

Роберт Ігл, геобіолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та співавтор дослідження, зазначив: "Раніше нікому не вдавалося провести подібні вимірювання температури". Він додав, що температура тіла тиранозавра становила близько 36 °C, "приблизно як у людей", хоча й залишалася нижчою, ніж у більшості сучасних птахів.

Для дослідження знадобилися лише невеликі зразки емалі скам'янілостей. Вчені використовували стоматологічний бор, щоб видалити матеріал із зубів перед його аналізом. Луїс Чіаппе з Музею природної історії округу Лос-Анджелес зазначив, що музей мав зважити шкоду, заподіяну зразкам, проти знань, отриманих у результаті руйнівних випробувань, додавши, що пожертвувати невеликими частинами двох зубів було того варте.

Цей результат поповнює тривалу дискусію щодо метаболізму динозаврів. Колись динозаврів зазвичай вважали ектотермними тваринами, тобто такими, температура тіла яких сильно залежала від навколишнього середовища. Згодом докази, пов'язані з їхнім спорідненням із птахами, темпами росту, знахідками скам'янілостей у високих широтах та хімічними дослідженнями, підтвердили внутрішнє вироблення тепла принаймні у деяких групах динозаврів.

Новий результат не означає, що всі динозаври були теплокровними. Різні групи динозаврів мали різні розміри та біологічні особливості, і попередні дослідження вказують на те, що регуляція їхньої температури не була однаковою. Це дослідження надає пряму оцінку температури тіла тиранозаврів, яка узгоджується зі зростаючими доказами ендотермії у тиранозаврів.

Вчені використовували стоматологічний бор, щоб видалити матеріал із зубів перед його аналізом Фото: Dinosaur institute

Тепле тіло також вплинуло б на спосіб життя тиранозаврів. Підтримання вищої внутрішньої температури вимагало б більше енергії та їжі, але це також давало б змогу підтримувати тривалу активність, не покладаючись на сонячне світло для зігрівання тіла.

Дослідники поєднали свою оцінку температури з моделями древнього клімату і з'ясували, що сприятливі умови для тиранозаврів могли поширюватися на значну частину Північної Америки, включаючи холодніші північні регіони.

Це дослідження також ґрунтується на наукових роботах, розпочатих понад десять років тому. Той самий підхід на основі ізотопів раніше використовувався для оцінки температури тіла гігантських юрських зауроподів, що дало значення в межах 36–38 °C. Оскільки ця методика стала ефективнішою та вимагає меншої кількості викопного матеріалу, її тепер можна застосовувати до ширшого кола вимерлих тварин.

Інші новини науки