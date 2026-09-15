Ніхто не чекав знайти... диплодока: неочікуване відкриття відбулося в Іспанії (фото)

Палеонтологи в Іспанії виявили перші підтверджені свідчення існування диплодока за межами Північної Америки, що змінило уявлення про ареал поширення одного з найвідоміших динозаврів. Цим скам'янілостям, знайденим в Теруелі, приблизно 150 мільйонами років.

Останки були знайдені в Ла-Техеріа в Ель-Кастельяр, Теруель, дослідниками з Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Матеріал включає 14 добре збережених хвостових хребців та кілька шевронних кісток, пише Phys.org.

Головний автор Серхіо Санчес Феноллоса зазначив, що ще на початку дослідження команда помітила схожість із диплодоциновими зауроподами. У міру більш детального вивчення анатомії стало очевидним поєднання ознак, характерних для Diplodocus. Еволюційні аналізи підтвердили цю ідентифікацію.

Матеріал включає 14 добре збережених хвостових хребців та кілька шевронних кісток Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Цей екземпляр жив приблизно 150 мільйонів років тому, коли Європу та Північну Америку розділяв протоатлантичний океан. Дослідники зазначили, що наявність на Іберійському півострові кісток диплодока підтверджує можливість тимчасових сухопутних сполучень у періоди зниження рівня моря. Такі сполучення могли дозволити тваринам переміщатися між континентами та сприяли обміну фауною юрського періоду.

За оцінками, довжина диплодока становила близько 25 метрів. Альберто Кобос, виконавчий директор Fundación Dinópolis, зазначив, що за розмірами вона була порівнянна з північноамериканським диплодоком і приєдналася до інших гігантських зауроподів, відомих з Теруеля, зокрема туріазавра та лосіллазавра.

У скам'янілостях також збереглися анатомічні деталі, які допомогли ідентифікувати динозавра. Серед них — великі пневматичні порожнини в хребцях, глибокі борозенки вздовж нижньої поверхні хвостових кісток, характерні роздвоєні шевронні кістки та подовжені тіла хребців без бічних гребенів.

У скам'янілостях також збереглися анатомічні деталі, які допомогли ідентифікувати динозавра Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Раніше Diplodocus був відомий лише з формації Моррісон на заході США. Його присутність в Іспанії додає доказів того, що спільноти динозаврів пізньої юри не були ізольовані на окремих континентах. Теруель вже має багату колекцію юрських динозаврів, включаючи зауроподів, тероподів, стегозаврів та орнітоподів, що робить цей регіон важливим джерелом даних про іберійські екосистеми.

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