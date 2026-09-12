Історія печери Ласко: підземну галерею первісного мистецтва випадково знайшли підлiтки (фото)

12 вересня 1940 року четверо підлітків випадково знайшли на південному заході Франції печеру, яка згодом стала одним із найвідоміших пам'ятників доісторичного мистецтва. Всередині було заховано безліч зображень тварин, людей і загадкових знаків, створених десятки тисяч років тому.

Сьогодні оригінальна печера Ласко закрита для відвідувачів, а побачити мистецтво, створене первісною людиною, можна завдяки детальним копіям. Фокус зібрав найцікавіші факти про одну з найважливіших пам'яток палеоліту.

Як знайшли печеру Ласко

12 вересня 1940 року 18-річний Марсель Равіда гуляв зі своїм собакою неподалік пагорба Ласко. Згідно розповіді Равіда, саме пес виявив отвір, залишений вирваним з корінням деревом. Пізніше хлопець повернувся до цього місця разом із друзями: Жаком Марсалем, Жоржем Аньєлем та Симоном Коенка.

Підлітки повідомили про відкриття своєму вчителеві Леону Лавалю Фото: Public Domain

Хлопці розширили отвір і спустилися всередину печери. За офіційною версією французького Міністерства культури, саме тоді вони побачили перші зображення в тому секторі, який сьогодні називають осьовим проходом.

Наступного дня хлопці продовжили дослідження та спустилися у шахту, де побачили один з найвідоміших малюнків печери Ласко — зображення падаючої людини поряд з бізоном та носорогом. Після цього підлітки повідомили про відкриття своєму вчителеві Леону Лавалю, який спустився до печери 18 вересня. Через кілька днів печеру Ласко оглянув відомий французький дослідник первісного мистецтва Анрі Брейль, який став одним із перших учених, що почали професійне вивчення пам'ятки.

Дослідження печери вченими: коли почалися розкопки

Перші наукові дослідження розпочалися практично відразу після відкриття. Уже восени 1940 року Фернан Віндельс провів першу масштабну фотозйомку, а Моріс Тоан почав замальовувати зображення. Анрі Брейль та інші дослідники намагалися зафіксувати композиції на стінах і визначити їхнє місце в історії палеолітичного мистецтва. У 1948 році печеру пристосували для відвідування, а наступного року почалися перші систематичні розкопки.

Загальна кількість малюнків у печері Ласко оцінюється приблизно у 2 тисячі Фото: Вікіпедія

Особливо важливим етапом стали роботи Андре Глорі, який досліджував печеру Ласко у 1950–1960-х роках. Він зафіксував сотні зображень, зокрема близько 286 фігур у пасажі та 87 у так званому "котячому лазі" (вузький коридор завдовжки 20 м). В апсиді (кругла "зала") дослідник працював із величезним комплексом приблизно з 600 фігур, для вивчення яких довелося встановлювати риштування. Паралельно Глорі проводив розкопки та виявляв матеріали, пов'язані з перебуванням людей у печері.

На підлозі та виступах скелі археологи знайшли численні артефакти часів палеоліту. Серед знахідок особливо цікаві 16 мушель, частина яких мала отвори й, очевидно, використовувалася як прикраси. Походження цих мушель із західної частини Франції свідчить про подорожі або обмін предметами на значні відстані.

Археологічні знахідки у печері Ласко

Серед найцікавіших знахідок Ласко — артефакти, які допомагають зрозуміти, як саме люди працювали всередині печери. Археологи виявили кам'яні знаряддя, кістяні предмети, пластини з вапняку та сланцю, вкриті слідами пігментів, а також спеціальні інструменти для подрібнення фарб. Загалом було знайдено 23 кам'яні та сланцеві пластини, поверхня яких дозволяє пов'язати їх із виготовленням або нанесенням пігментів.

Особливе місце займають величезні зображення турів — диких биків, які давно вимерли Фото: Вікіпедія

Не менш важливими були світильники. Під час розкопок у районі шахти Андре Глорі знайшов світильник із червоного пісковику. Загалом у Ласко виявили понад сотню світильників, більшість із яких були простішими кам'яними пластинами з невеликим заглибленням для палива.

Скільки малюнків у печері Ласко

Загальна кількість малюнків у печері оцінюється приблизно у 2 тисячі. Серед них є фігури тварин, людські зображення та численні абстрактні знаки.

Найвідомішими образами Ласко стали коні, бики та олені. Особливе місце займають величезні зображення турів — диких биків, які давно вимерли. Вони демонструють, наскільки майстерно художники використовували природну форму поверхні скелі. Контури, вигини та нерівності стін ставали частиною композиції, допомагаючи створювати відчуття об'єму й руху.

У 2016 році відкрили Ласко IV — Міжнародний центр печерного мистецтва Фото: Wikimedia Commons

У печері застосовували різні художні техніки. Художники використовували мінеральні пігменти, зокрема сполуки заліза та марганцю, а також вугілля. Фарбу наносили пензлями, тампонами або розпилювали на поверхню. Окремі зображення створювали за допомогою гравірування по вапняку. Дослідження технік показують, що за порівняно простих інструментів майстри досягали надзвичайно складних результатів.

Проблематика датування малюнків

Вік малюнків у печері Ласко досі залишається предметом дискусії. Упродовж десятиліть різні дослідження давали відмінні результати. Ранні радіовуглецеві аналізи вказували приблизно на 19 тисяч років тому, пізніші дослідження окремих матеріалів давали старші результати — близько 23–22 тисяч років тому.

Вік малюнків залишається невизначеним Фото: Wikimedia Commons

Нові дослідження археологічного матеріалу дозволили уточнити картину. Аналіз останків, знайдених у печері, вказує на перебування людей приблизно 21,5–21 тисячу років тому. Водночас це не означає, що кожне зображення було створене саме в цей момент: питання синхронності всього комплексу залишається складним. Через це сучасні дослідники обережно ставляться до спроб назвати одну точну дату для всього комплексу.

Чому печеру Ласко закрили для відвідувачів

Після відкриття Ласко швидко перетворилася на туристичну сенсацію. У 1948 році печеру відкрили для відвідувачів, але велика кількість людей створила для унікального мікроклімату серйозну проблему. Дихання відвідувачів підвищувало концентрацію вуглекислого газу, змінювалися температура та вологість, а разом із людьми до печери потрапляли мікроорганізми.

У 1948 році печеру відкрили для відвідувачів, але велика кількість людей створила для унікального мікроклімату серйозну проблему Фото: Wikimedia Commons

У результаті на стінах з'явилися водорості, мікроорганізми та мінеральні відкладення, які загрожували стародавнім зображенням. У 1963 році французька влада остаточно закрила оригінальну печеру для туристів, проте наукова робота продовжилася.

Ласко II та Ласко IV: як відтворили печеру

Щоб люди могли побачити знамениті композиції без шкоди для оригіналу, у Франції створили кілька реплік. Першою стала Ласко II, відкрита 1983 року неподалік від справжньої печери. Вона відтворювала основні частини Ласко та дозволила відвідувачам побачити знамениті розписи без проникнення до вразливого оригіналу.

Ласко II відтворювала основні частини Ласко та дозволила відвідувачам побачити знамениті розписи без проникнення до вразливого оригіналу Фото: Wikimedia Commons

У 2016 році відкрили Ласко IV — Міжнародний центр печерного мистецтва. Ця репліка відтворює печеру практично повністю та поєднує традиційні методи створення факсиміле із сучасним цифровим 3D-скануванням. Таким чином, технології стали не просто способом показати давнє мистецтво, а одним із інструментів його збереження.

Печера, випадково знайдена чотирма підлітками 12 вересня 1940 року, сьогодні залишається закритою для звичайних відвідувань. Проте її малюнки продовжують досліджувати, а сучасні копії дозволяють побачити те, що оригінал уже не може показати широкій публіці. Історія печери Ласко демонструє наскільки складним може бути збереження археологічної пам'ятки після того, як про неї дізнався весь світ.

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