Незвичайні споруди інків знайшли на висоті 3400 метрів: вчені дізналися про таємну технологію (фото)

У північних Андах Перу археологи виявили об'єкт, який, ймовірно, є складським комплексом інків із незвичайною системою циркуляції повітря в його будівлях. Його знайшли у провінції Кахабамба, на висоті близько 3400 метрів над рівнем моря.

Розкопки виявили 12 круглих споруд у поселенні Ванкасанга, розташованих півмісяцем уздовж краю поселення. Дослідники вважають, що ці будівлі, ймовірно, були "кольками" — сховищами, які держава інків використовувала для зберігання харчів та інших запасів, пише Heritage Daily.

Окрема споруда, розташована неподалік, містила два викладені каменем канали. Канали були збудовані з тесаних і частково оброблених кам'яних блоків, які, судячи з усього, були накриті великими плитами.

Окрема споруда, розташована неподалік, містила два викладені каменем канали Фото: Andina

Археолог Освальдо Езета Латоче зазначив, що така конструкція забезпечувала циркуляцію повітря всередині споруд. Подібні вентиляційні елементи були зафіксовані в інкських "кольках", пов’язаних із "Капак-Нян" — системою доріг, що з’єднувала значну частину Імперії інків.

Відео дня

Гіпотезу про складський комплекс інків підкріпила кераміка, знайдена всередині одного зі складів. Уламки походили від арибаллоса — характерного посуду інків, що є матеріальним доказом зв'язку споруди з періодом інків. Розташування будівель також могло сприяти роботі вентиляційної системи.

Джеррі Солано Кальдерон, директор археологічного дослідницького проєкту "Ванкасанга 2026", зазначив: "Споруди розташовані в західній частині сектора С — у зоні, що піддається сильнішому вітру, що, ймовірно, сприяло функціонуванню вентиляційних каналів".

Така конструкція забезпечувала циркуляцію повітря всередині споруд Фото: Andina

Це свідчить про те, що будівельники, ймовірно, обрали це місце частково через його відкритість для повітряних потоків, хоча точний зв'язок між каналами та 12 круглими спорудами все ще потребує подальших досліджень.

Цей проєкт став продовженням попередніх досліджень архітектора Хосе Пінеди Кеведо, який у 1989 році вивчив структуру розселення в долині Кондебамба та встановив попередній поділ Ванкасанги на археологічні сектори.

Місцеві мешканці Чаучабамби також беруть участь у розкопках та освітніх заходах Фото: Andina

Нинішня команда під керівництвом Солано Кальдерона за підтримки археологів, зокрема Езети Латоче та Діани Агапіто Торрес, досліджує сектори C та D. Місцеві мешканці Чаучабамби також беруть участь у розкопках та освітніх заходах.

Подальші дослідження можуть пролити світло на те, як Ванкасанга вписувалася в адміністративну та логістичну систему інків і як її складські споруди були пов'язані з іншими об'єктами в регіоні. Наразі поєднання круглих складів, кам'яних каналів, сильних вітрів та кераміки інків дає чітке уявлення про ретельно спланований комплекс, розташований високо в Андах.

Інші новини науки