Верховна воєначальниця та божественна жінка: що ми знаємо про наймогутнішу королеву мая (фото)

Монументальна кам'яна скульптура мая, що зберігається у Сполучених Штатах, дала вченим рідкісну можливість поглянути на політичну владу могутньої королеви мая VII століття.

Створена близько 692 року н. е. в Ель-Перу-Вака у Гватемалі, ця вапнякова стела ознаменувала кінець катуна — 20-річного періоду в календарі мая. Збережена передня частина висотою понад 2,7 метра була відновлена з понад 40 фрагментів і важить близько 1 134 кілограмів, пише Live Science.

Жінка, зображена на стелі, — це королева Кабель, також відома як На Кан Аджав, або Божественна Жінка Держави Змії. Вона належала до могутньої династії Каанул, або Змії, і правила Ель-Перу-Вака.

За даними Клівлендського музею мистецтв, вона носила титул "Ікс Калумте", що означає "Верховна воєначальниця", і, судячи з усього, її становище було вищим за становище її чоловіка, Кініча Бахлама II. Деякі вчені припускають, що вона, можливо, очолювала військовий похід з Калакмула проти Тікаля, хоча до цієї інтерпретації ставляться з обережністю. Колись стела стояла поруч із пам'ятником на честь її чоловіка.

Відео дня

Зовнішній вигляд королеви Кабель був ретельно продуманий, щоб виразити як королівську, так і божественну владу Фото: Cleveland Museum of Art/CC0

Зовнішній вигляд королеви Кабель був ретельно продуманий, щоб виразити як королівську, так і божественну владу. Сьюзан Е. Берг, кураторка відділу доколумбового та індіанського північноамериканського мистецтва Клівлендського музею мистецтв описала її як "закутану в розкішне вбрання", зазначивши, що костюм пов'язував королеву з надприродною істотою мая, можливо, з богом кукурудзи або богинею Місяця.

Головний убір королеви прикрашений зеленим пір'ям кетцаля, а нефритові намистини входили до складу її прикрас та сітчастого вбрання. Вона тримала скіпетр і круглий щит — символи, пов'язані з її військовим титулом.

Археолог Філ Ваньєрка вважає, що зображення королеви як бога кукурудзи пов'язувало її правління зі створенням, оновленням і відродженням у момент, коли закінчувався один катун і починався інший.

Ця історія набула ще більшого значення після того, як у 2012 році археологи виявили королівську гробницю в Ель-Перу-Вака, через кілька десятиліть після того, як у 1967 році стела увійшла до колекції Клівлендського музею мистецтв. Археологи, які проводили розкопки поблизу раніше невідомих сходів, виявили поховання № 61, яке, на думку дослідників, належало королеві Кабель.

Зображення королеви як бога кукурудзи пов'язувало її правління зі створенням, оновленням і відродженням Фото: Wikimedia Commons

У гробниці було знайдено нефрит, обсидіан, мушлі та інші предмети, зокрема мушлю, покладену на таз скелета, яка збігалася з мушлею, зображеною на стелі. Алабастровий артефакт з ієрогліфами, пов'язаними з королевою Кабель, став ще одним доказом, що пов'язує це поховання з королевою.

Археолог Олівія Наварро-Фарр назвала це "ідеальним збігом доказів" для такої історичної ідентифікації. Разом стела та гробниця створюють надзвичайно міцний зв'язок між королевою мая, її політичною роллю та археологічними знахідками, пов'язаними з нею.

Інші новини науки