Верховная военачальница и божественная женщина: что мы знаем о самой могущественной королеве майя (фото)

Монументальная каменная скульптура майя, хранящаяся в Соединённых Штатах, предоставила учёным редкую возможность заглянуть в мир политической власти могущественной королевы майя VII века.

Созданная около 692 года н. э. в Эль-Перу-Вака в Гватемале, эта известняковая стела ознаменовала конец катуна — 20-летнего периода в календаре майя. Сохранившаяся передняя часть высотой более 2,7 метра была восстановлена из более чем 40 фрагментов и весит около 1 134 килограммов, пишет Live Science.

Женщина, изображённая на потолке, — это королева Кабель, также известная как На Кан Аджав, или Божественная Женщина Государства Змеи. Она принадлежала к могущественной династии Каанул, или Змеи, и правила Эль-Перу-Вака.

По данным Кливлендского музея искусств, она носила титул "Икс Калумте", что означает "Верховная военачальница", и, судя по всему, её положение было выше, чем у её мужа, Кинича Бахлама II. Некоторые учёные предполагают, что она, возможно, возглавляла военный поход из Калакмула против Тикаля, хотя к этой интерпретации относятся с осторожностью. Когда-то стела стояла рядом с памятником в честь её мужа.

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Внешний облик королевы Кабель был тщательно продуман, чтобы выразить как королевскую, так и божественную власть Фото: Cleveland Museum of Art/CC0

Внешний облик королевы Кабель был тщательно продуман, чтобы отразить как королевскую, так и божественную власть. Сьюзан Э. Берг, куратор отдела доколумбового и индейского североамериканского искусства Кливлендского музея искусств, описала её как "закутанную в роскошное одеяние", отметив, что костюм связывал королеву со сверхъестественным существом майя, возможно, с богом кукурузы или богиней Луны.

Головной убор королевы украшен зелеными перьями кетцаля, а нефритовые бусины входили в состав её украшений и сетчатого наряда. Она держала скипетр и круглый щит — символы, связанные с её военным титулом.

Археолог Фил Ваньерка считает, что изображение королевы в образе бога кукурузы связывало её правление с сотворением, обновлением и возрождением в тот момент, когда заканчивался один катун и начинался другой.

Эта история приобрела ещё большее значение после того, как в 2012 году археологи обнаружили королевскую гробницу в Эль-Перу-Вака, спустя несколько десятилетий после того, как в 1967 году стела вошла в коллекцию Кливлендского музея искусств. Археологи, проводившие раскопки вблизи ранее неизвестной лестницы, обнаружили захоронение № 61, которое, по мнению исследователей, принадлежало королеве Кабель.

Образ королевы как богини кукурузы связывал ее правление с сотворением, обновлением и возрождением Фото: Wikimedia Commons

В гробнице были найдены нефрит, обсидиан, ракушки и другие предметы, в частности ракушка, положенная на таз скелета, которая совпадала с ракушкой, изображённой на потолке. Алабастровый артефакт с иероглифами, связанными с королевой Кабель, стал ещё одним доказательством, связывающим это захоронение с королевой.

Археолог Оливия Наварро-Фарр назвала это "идеальным совпадением доказательств" для такой исторической идентификации. Вместе стела и гробница создают чрезвычайно прочную связь между королевой майя, её политической ролью и археологическими находками, связанными с ней.

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