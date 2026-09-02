Необычные сооружения инков обнаружили на высоте 3400 метров: ученые узнали о секретной технологии (фото)

В северных Андах Перу археологи обнаружили объект, который, вероятно, представляет собой складской комплекс инков с необычной системой циркуляции воздуха в его зданиях. Его обнаружили в провинции Кахабамба, на высоте около 3400 метров над уровнем моря.

В ходе раскопок в поселении Ванкасанга было обнаружено 12 круглых сооружений, расположенных полумесяцем вдоль окраины поселения. Исследователи полагают, что эти постройки, вероятно, были "кольками" — хранилищами, которые государство инков использовало для хранения продовольствия и других запасов, пишет Heritage Daily.

Отдельное сооружение, расположенное неподалеку, состояло из двух выложенных камнем каналов. Каналы были построены из тесаных и частично обработанных каменных блоков, которые, судя по всему, были накрыты большими плитами.

Отдельное сооружение, расположенное неподалеку, содержало два выложенных камнем канала Фото: Andina

Археолог Освальдо Эзета Латоче отметил, что такая конструкция обеспечивала циркуляцию воздуха внутри сооружений. Подобные вентиляционные элементы были обнаружены в инкских "кольках", связанных с "Капак-Нян" — системой дорог, соединявшей значительную часть Империи инков.

Відео дня

Гипотезу о складском комплексе инков подтвердила керамика, найденная внутри одного из складов. Осколки принадлежали арибаллосу — характерной посуде инков, что является материальным доказательством связи сооружения с периодом инков. Расположение зданий также могло способствовать работе вентиляционной системы.

Джерри Солано Кальдерон, директор археологического исследовательского проекта "Ванкасанга 2026", отметил: "Сооружения расположены в западной части сектора С — в зоне, подверженной более сильному ветру, что, вероятно, способствовало функционированию вентиляционных каналов".

Такая конструкция обеспечивала циркуляцию воздуха внутри сооружений Фото: Andina

Это свидетельствует о том, что строители, вероятно, выбрали это место отчасти из-за его открытости для воздушных потоков, хотя точная связь между каналами и 12 круглыми сооружениями по-прежнему требует дальнейших исследований.

Этот проект стал продолжением предыдущих исследований архитектора Хосе Пинеды Кеведо, который в 1989 году изучил структуру расселения в долине Кондебамба и определил предварительное деление Ванкасанги на археологические секторы.

Местные жители Чаучабамбы также участвуют в раскопках и образовательных мероприятиях Фото: Andina

Нынешняя команда под руководством Солано Кальдерона при поддержке археологов, в частности Эзеты Латоче и Дианы Агапито Торрес, исследует секторы C и D. Местные жители Чаучабамбы также принимают участие в раскопках и образовательных мероприятиях.

Дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как Ванкасанга вписывалась в административную и логистическую систему инков и как её складские сооружения были связаны с другими объектами в регионе. В настоящее время сочетание круглых складов, каменных каналов, сильных ветров и керамики инков даёт чёткое представление о тщательно спланированном комплексе, расположенном высоко в Андах.

Другие новости науки