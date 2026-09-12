История пещеры Ласко: подземную галерею первобытного искусства случайно обнаружили подростки (фото)

12 сентября 1940 года четверо подростков случайно обнаружили на юго-западе Франции пещеру, которая впоследствии стала одним из самых известных памятников доисторического искусства. Внутри были обнаружены бесчисленные изображения животных, людей и загадочных знаков, созданных десятки тысяч лет назад.

Сегодня оригинальная пещера Ласко закрыта для посетителей, а увидеть искусство, созданное первобытным человеком, можно благодаря точным копиям. Фокус собрал самые интересные факты об одном из важнейших памятников палеолита.

Как нашли пещеру Ласко

12 сентября 1940 года 18-летний Марсель Равида гулял со своей собакой недалеко от холма Ласко. По словам Равиды, именно собака обнаружила отверстие, оставшееся после вырванного с корнями дерева. Позже парень вернулся на это место вместе с друзьями: Жаком Марсалем, Жоржем Аньелем и Симоном Коенка.

Подростки сообщили об открытии своему учителю Леону Лавалю Фото: Public Domain

Ребята расширили проем и спустились внутрь пещеры. Согласно официальной версии французского Министерства культуры, именно тогда они увидели первые изображения в том секторе, который сегодня называют осевым проходом.

На следующий день ребята продолжили исследование и спустились в шахту, где увидели один из самых известных рисунков пещеры Ласко — изображение падающего человека рядом с бизоном и носорогом. После этого подростки сообщили об открытии своему учителю Леону Лавалю, который спустился в пещеру 18 сентября. Через несколько дней пещеру Ласко осмотрел известный французский исследователь первобытного искусства Анри Брейль, который стал одним из первых учёных, начавших профессиональное изучение этого памятника.

Исследование пещеры учёными: когда начались раскопки

Первые научные исследования начались практически сразу после открытия. Уже осенью 1940 года Фернан Виндельс провел первую масштабную фотосъемку, а Морис Тоан начал делать наброски изображений. Анри Брейль и другие исследователи пытались зафиксировать композиции на стенах и определить их место в истории палеолитического искусства. В 1948 году пещеру приспособили для посещения, а в следующем году начались первые систематические раскопки.

Общее количество рисунков в пещере Ласко оценивается примерно в 2 тысячи Фото: Википедия

Особенно важным этапом стали исследования Андре Глори, который изучал пещеру Ласко в 1950–1960-х годах. Он зафиксировал сотни изображений, в частности около 286 фигур в пассаже и 87 в так называемом "кошачьем лазу" (узкий коридор длиной 20 м). В апсиде (круглом "зале") исследователь работал с огромным комплексом из примерно 600 фигур, для изучения которых пришлось устанавливать строительные леса. Параллельно Глори проводил раскопки и обнаруживал материалы, связанные с пребыванием людей в пещере.

На полу и выступках скалы археологи обнаружили многочисленные артефакты эпохи палеолита. Среди находок особенно интересны 16 ракушек, часть которых имела отверстия и, по-видимому, использовалась в качестве украшений. Происхождение этих ракушек из западной части Франции свидетельствует о путешествиях или обмене предметами на значительные расстояния.

Археологические находки в пещере Ласко

Среди самых интересных находок в Ласко — артефакты, которые помогают понять, как именно люди работали внутри пещеры. Археологи обнаружили каменные орудия, костяные предметы, плиты из известняка и сланца, покрытые следами пигментов, а также специальные инструменты для измельчения красок. Всего было найдено 23 каменные и сланцевые пластины, поверхность которых позволяет связать их с изготовлением или нанесением пигментов.

Особое место занимают огромные изображения туров — давно вымерших диких быков Фото: Википедия

Не менее важную роль играли светильники. Во время раскопок в районе шахты Андре Глори обнаружил светильник из красного песчаника. Всего в Ласко было найдено более сотни светильников, большинство из которых представляли собой простые каменные пластины с небольшим углублением для топлива.

Сколько рисунков в пещере Ласко

Общее количество рисунков в пещере оценивается примерно в 2 тысячи. Среди них есть изображения животных, человеческие фигуры и многочисленные абстрактные знаки.

Самыми известными образами Ласко стали лошади, быки и олени. Особое место занимают огромные изображения туров — давно вымерших диких быков. Они демонстрируют, насколько искусно художники использовали естественную форму поверхности скалы. Контуры, изгибы и неровности стен становились частью композиции, помогая создавать ощущение объёма и движения.

В 2016 году открылся "Ласко IV" — Международный центр пещерного искусства Фото: Wikimedia Commons

В пещере применялись различные художественные техники. Художники использовали минеральные пигменты, в частности соединения железа и марганца, а также уголь. Краску наносили кистями, тампонами или распыляли на поверхность. Отдельные изображения создавали с помощью гравировки по известняку. Исследования техник показывают, что с помощью сравнительно простых инструментов мастера достигали чрезвычайно сложных результатов.

Проблемы датировки рисунков

Возраст наскальных рисунков в пещере Ласко до сих пор остается предметом дискуссий. На протяжении десятилетий различные исследования давали разные результаты. Ранние радиоуглеродные анализы указывали на возраст примерно 19 тысяч лет назад, более поздние исследования отдельных материалов давали более древние результаты — около 23–22 тысяч лет назад.

Возраст рисунков остается неопределенным Фото: Wikimedia Commons

Новые исследования археологического материала позволили уточнить картину. Анализ останков, найденных в пещере, указывает на пребывание людей примерно 21,5–21 тысячу лет назад. В то же время это не означает, что каждое изображение было создано именно в этот момент: вопрос синхронности всего комплекса остаётся сложным. По этой причине современные исследователи осторожно относятся к попыткам назвать одну точную дату для всего комплекса.

Почему пещеру Ласко закрыли для посетителей

После открытия Ласко быстро стала туристической сенсацией. В 1948 году пещеру открыли для посетителей, но большое количество людей создало серьёзную проблему для уникального микроклимата. Дыхание посетителей повышало концентрацию углекислого газа, изменялись температура и влажность, а вместе с людьми в пещеру попадали микроорганизмы.

В 1948 году пещеру открыли для посетителей, но большое количество людей создало серьезную проблему для уникального микроклимата Фото: Wikimedia Commons

В результате на стенах появились водоросли, микроорганизмы и минеральные отложения, которые представляли угрозу для древних изображений. В 1963 году французские власти окончательно закрыли оригинальную пещеру для туристов, однако научная работа продолжилась.

Ласко II и Ласко IV: как воссоздали пещеру

Чтобы люди могли увидеть знаменитые росписи без ущерба для оригинала, во Франции создали несколько реплик. Первой стала Ласко II, открытая в 1983 году недалеко от настоящей пещеры. Она воспроизводила основные части Ласко и позволила посетителям увидеть знаменитые росписи, не проникая в уязвимый оригинал.

Ласко II воссоздала основные части Ласко и позволила посетителям увидеть знаменитые росписи, не прикасаясь к уязвимому оригиналу Фото: Wikimedia Commons

В 2016 году открыли Ласко IV — Международный центр пещерного искусства. Эта реплика практически полностью воссоздает пещеру и сочетает традиционные методы создания факсимиле с современным цифровым 3D-сканированием. Таким образом, технологии стали не просто способом показать древнее искусство, а одним из инструментов его сохранения.

Пещера, случайно обнаруженная четырьмя подростками 12 сентября 1940 года, сегодня по-прежнему закрыта для обычных посетителей. Однако её наскальные рисунки продолжают изучать, а современные копии позволяют увидеть то, что оригинал уже не может показать широкой публике. История пещеры Ласко демонстрирует, насколько сложной может быть задача сохранения археологического памятника после того, как о нём узнал весь мир.

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