Аспирант случайно "загуглил" неизвестный город майя: в нем проживало 50 000 человек (видео)

Древний город майя был обнаружен не в результате длительных раскопок, а благодаря общедоступному экологическому исследованию, которое оказалось в глубине результатов поиска Google. Этот случай демонстрирует, как дистанционное зондирование может изменить археологические исследования.

В 2024 году аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас искал наборы данных, которые можно было бы использовать в археологии. Примерно на 16-й странице результатов поиска Google он нашёл экологическое LiDAR-исследование, проведённое в Кампече (Мексика), пишет IFLScience.

Когда Олд-Томас и его коллеги проанализировали данные, они обнаружили более 6500 доиспанских сооружений на всей исследуемой территории, в том числе ранее неизвестный город, который впоследствии назвали Валериана в честь соседней пресноводной лагуны.

Исследователи обнаружили две большие монументальные зоны, расположенные на расстоянии примерно 2 километра друг от друга и соединенные плотным поселением. Одна центральная зона включала храмовые пирамиды, огороженные площади, широкую дамбу, площадку для игры в мяч и водохранилище.

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Учёные полагают, что некоторые части Валерианы, возможно, были построены очень рано, тогда как значительная часть города развивалась примерно между 250 и 900 годами н. э., а пик её расцвета пришёл на 750–850 годы н. э.

Это открытие стало возможным благодаря технологии LiDAR. Данный метод заключается в излучении с самолета быстрых лазерных импульсов в сторону земли и измерении времени, необходимого для отражения света. Полученные измерения позволяют создавать подробные трехмерные модели земной поверхности.

В лесистых районах исследователи могут обрабатывать данные, чтобы удалить растительность из цифровой модели, что облегчает распознавание стен, дорог, платформ и других рукотворных объектов.

Олд-Томас объяснил разницу между археологическим и экологическим применением этой технологии: "Первое, что мы делаем, — это цифровым способом удаляем всю растительность, чтобы рассмотреть поверхность земли в археологическом контексте". Для экологов сама растительность может быть важна; для археологов её удаление позволяет обнаружить следы сооружений, скрытых под ней.

Для экологов сама растительность может иметь большое значение; для археологов ее удаление позволяет обнаружить следы сооружений, скрытых под ней Фото: Richard Hansen/FARES

Команда также использовала алгоритмы для различения естественных склонов и объектов, вероятно созданных людьми. Это было важно, поскольку данные изначально собирались для мониторинга окружающей среды, а не для археологических целей.

Исследователи подсчитали, что в период своего расцвета Валериана могла насчитывать от 30 000 до 50 000 жителей. Что ещё важнее, эти выводы ставят под сомнение представление о том, что в низинах Мая преобладали изолированные деревни, разделённые преимущественно пустыми лесами. Вместо этого данные указывают на ландшафт, в котором в разной концентрации соседствовали города, небольшие поселения, сельскохозяйственные угодья и инженерные сооружения.

Марчелло А. Кануто, научный руководитель проекта "Олд-Томас", отметил, что данные LiDAR свидетельствуют о том, что майя из низин строили разнообразные города и поселения. Исследование также продемонстрировало, насколько масштабно майя изменяли свое окружение, чтобы обеспечить существование долговечного общества.

Это открытие показывает, как данные, собранные с одной целью, могут дать ответы на совершенно другие вопросы. По мере того как LiDAR-исследования будут охватывать всё большую часть низменностей майя, исследователи смогут получить более чёткое представление о том, насколько велики были города майя, как распределялось население и как общины изменяли ландшафт.

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