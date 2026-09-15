Никто не ожидал найти... диплодока: неожиданная находка произошла в Испании (фото)

Палеонтологи в Испании обнаружили первые подтвержденные свидетельства существования диплодока за пределами Северной Америки, что изменило представления об ареале распространения одного из самых известных динозавров. Этим окаменелостям, найденным в Теруэле, около 150 миллионов лет.

Останки были обнаружены в Ла-Техерия в Эль-Кастельяре (Теруэль) исследователями из Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Материал включает 14 хорошо сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронных костей, пишет Phys.org.

Главный автор Серхио Санчес Феноллоса отметил, что ещё в начале исследования команда заметила сходство с диплодоциновыми зауроподами. По мере более детального изучения анатомии стало очевидным сочетание признаков, характерных для Diplodocus. Эволюционные анализы подтвердили эту идентификацию.

Материал включает 14 хорошо сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронных костей Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Этот экземпляр жил примерно 150 миллионов лет назад, когда Европу и Северную Америку разделял протоатлантический океан. Исследователи отметили, что наличие на Иберийском полуострове костей диплодока подтверждает возможность временных сухопутных соединений в периоды понижения уровня моря. Такие соединения могли позволять животным перемещаться между континентами и способствовали обмену фауной юрского периода.

По оценкам, длина диплодока составляла около 25 метров. Альберто Кобос, исполнительный директор Fundación Dinópolis, отметил, что по размерам она была сопоставима с североамериканским диплодоком и присоединилась к другим гигантским зауроподам, известным из Теруэля, в частности к туриазавру и лосиллазавру.

В окаменелостях также сохранились анатомические детали, которые помогли идентифицировать динозавра. Среди них — крупные пневматические полости в позвонках, глубокие бороздки вдоль нижней поверхности хвостовых костей, характерные раздвоенные шевронные кости и удлинённые тела позвонков без боковых гребней.

В окаменелостях также сохранились анатомические детали, которые помогли идентифицировать динозавра Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

Ранее диплодок был известен только из формации Моррисон на западе США. Его наличие в Испании служит дополнительным доказательством того, что сообщества динозавров позднего юрского периода не были изолированы на отдельных континентах. Теруэль уже располагает богатой коллекцией юрских динозавров, включая зауроподов, тероподов, стегозавров и орнитоподов, что делает этот регион важным источником данных об иберийских экосистемах.

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