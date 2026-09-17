Тираннозавры были теплокровными: это доказали их зубы (фото)

Новое исследование позволило учёным впервые получить прямое доказательство того, что тираннозавры были теплокровными. Анализ ископаемых зубов показал температуру около 36,3 °C, что близко к температуре тела человека и значительно превышает температуру, зафиксированную у крокодилов из той же древней среды обитания.

Этот вывод был сделан на основе анализа трёх зубов тираннозавра из формации Гелл-Крик в Монтане, относящейся к позднему меловому периоду. Два из них принадлежали "Томасу" — хорошо сохранившемуся экземпляру тираннозавра, хранящемуся в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, пишет IFLScience.

Исследователи проанализировали зубную эмаль с помощью термометрии скоплений изотопов — метода, позволяющего определить температуру, при которой образовался минерал. Этот химический метод работает благодаря тому, что тяжёлые изотопы углерода и кислорода образуют связи в разных количествах при разных температурах.

Большее количество связей указывает на более низкую температуру образования, тогда как меньшее количество связей — на более высокую. Зубная эмаль представляет особую ценность, поскольку её кристаллическая структура чрезвычайно устойчива к химическим изменениям после захоронения.

Ученые исследовали зубы тираннозавра из формации Гелл-Крик в Монтане Фото: Dinosaur institute

Три зуба тираннозавра показали среднюю температуру 36,3 °C с погрешностью примерно 2,5 °C. Исследователи также изучили зубы крокодилов из той же формации Гелл-Крик, которые показали более низкие температуры — в среднем около 30,9 °C.

Роберт Игл, геобиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и соавтор исследования, отметил: "Раньше никому не удавалось провести подобные измерения температуры". Он добавил, что температура тела тираннозавра составляла около 36 °C, "примерно как у людей", хотя и оставалась ниже, чем у большинства современных птиц.

Для исследования потребовались лишь небольшие образцы эмали окаменелостей. Ученые использовали стоматологический бор, чтобы удалить материал с зубов перед его анализом. Луис Чиаппе из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес отметил, что музею пришлось взвесить ущерб, нанесенный образцам, с одной стороны, и знаниями, полученными в результате разрушающих испытаний, с другой, добавив, что пожертвовать небольшими частями двух зубов стоило того.

Этот результат вносит вклад в длительную дискуссию о метаболизме динозавров. Раньше динозавров обычно считали эктотермными животными, то есть такими, у которых температура тела в значительной степени зависела от окружающей среды. Впоследствии данные, связанные с их родством с птицами, темпами роста, находками окаменелостей в высоких широтах и химическими исследованиями, подтвердили внутреннюю выработку тепла, по крайней мере, у некоторых групп динозавров.

Новый результат не означает, что все динозавры были теплокровными. Различные группы динозавров отличались по размерам и биологическим особенностям, и предыдущие исследования указывают на то, что регуляция их температуры не была одинаковой. Данное исследование дает прямую оценку температуры тела тираннозавров, которая согласуется с растущим количеством доказательств эндотермии у тираннозавров.

Ученые использовали стоматологический бор, чтобы удалить материал с зубов перед его анализом Фото: Dinosaur institute

Теплое тело также повлияло бы на образ жизни тираннозавров. Поддержание более высокой внутренней температуры потребовало бы больше энергии и пищи, но это также позволило бы поддерживать длительную активность, не полагаясь на солнечный свет для согревания тела.

Исследователи сопоставили свои оценки температуры с моделями древнего климата и выяснили, что благоприятные условия для тираннозавров могли распространяться на значительную часть Северной Америки, включая более холодные северные регионы.

Это исследование также основано на научных работах, начатых более десяти лет назад. Тот же подход на основе изотопов ранее использовался для оценки температуры тела гигантских юрских зауроподов, что дало значения в пределах 36–38 °C. Поскольку эта методика стала более эффективной и требует меньшего количества ископаемого материала, теперь её можно применять к более широкому кругу вымерших животных.

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