Найвіддаленіше місце у світі виявилося не таким вже й незайманим: тут виявили щось тривожне

У недавньому дослідженні вчені дослідили "незайманий" глибоководний каньйон і виявили щось тривожне — людське сміття.

Океан покриває більшу частину поверхні планети, і в найглибших його глибинах приховано неймовірну кількість сюрпризів. Для людини найглибші шари океану — одне з найсуворіших і найнепривітніших середовищ на планеті, але нам досі занадто мало відомо про те, що тут ховається і як життю вдається процвітати в таких негостинних умовах, пише Science Alert.

У 2025 році під час глибоководних занурень із використанням дистанційно керованого апарата вчені досягли глибини понад 1120 метрів. У підводному ущелині, яке раніше ніколи не досліджувалося, вчені виявили щось тривожне — людське сміття.

На глибині 1920 метрів на кам'янистому морському дні вчені помітили яскравий пакет від локшини швидкого приготування. Трохи глибше, на позначці 1949 метрів, було виявлено нейлонову мотузку з прикріпленим до неї гачком. Ще кілька упаковок від продуктів, пластиковий пакет і викинутий стаканчик були виявлені вченими на морському дні.

Загалом було здійснено 17 занурень у підводному каньйоні Мар-дель-Плата біля узбережжя Аргентини — за цей час було зафіксовано 29 предметів людського сміття, причому 27 із них були пластиковими. Усі відходи було виявлено на глибині від 1120 до 3820 метрів.

За словами співавтора дослідження, морського біолога Дієго Уртеана, основною метою експедиції було вивчення глибоководного донного біорізноманіття. Однак кількість морського сміття на дні була настільки великою, що вчені вважали за необхідне задокументувати його.

Сміття, виявлене на морському дні Фото: паразиты

Зазначимо, що підводні каньйони повністю виправдовують свою назву — вони являють собою величезні долини, що глибоко врізаються в морське дно. Вони також можуть ставати осередками біологічного різноманіття — місцями, де природним чином накопичуються поживні речовини, що приносяться течіями й утримуються стінками каньйону.

Підводний каньйон Мар-дель-Плата, як відомо, розташований біля узбережжя Аргентини, у зоні зіткнення теплої Бразильської течії та холодної течії Мальвінас. Попередні дослідження вже показали, що цей район надзвичайно динамічний, оскільки водні маси та донні відкладення, а також органічні речовини переміщуються у глибоководні зони — простіше кажучи, це ідеальне місце для процвітання глибоководних екосистем.

Однак, як із жалем з’ясували дослідники, тут накопичується не лише те, що зазвичай потрапляє в океан природним шляхом, а й антропогенне сміття. Дані свідчать про те, що сміття розподіляється по каньйону нерівномірно.

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