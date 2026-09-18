Столетняя бомба замедленного действия отравляет Северное море: кто поместил ее туда (видео)

Исследователи обнаружили, что из затонувшей более 100 лет назад в Северном море подводной лодки просачивается взрывчатка — это вызывает опасения.

В апреле 1917 года немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны SM UC-30 возвращалась на базу в апреле 1917 года, когда подорвалась на британской мине и затонула. В результате этой катастрофы погибли 27 человек, а на морском дне вместе с подводной лодкой оказались 18 мин и шесть торпед, которыми она была снаряжена, пишет Science Alert.

Десятилетиями местонахождение затонувшей подлодки оставалось неизвестным. Однако в 2016 году датский дайвер Герт Норманн Андерсен обнаружил затонувшую лодку и ее опасный арсенал на дне Северного моря. С тех пор любительские погружения в этом регионе были запрещены, однако геофизика Катрин Юуль Андерсен из Орхусского университета это не остановило.

Здоровые особи съедобной мидии выращивались в садках, а затем были намеренно размещены на трех затонувших судах в Северном море Фото: Katrine Juul Andresen

Исследовательница сосредоточилась на понимании того, происходит ли утечка взрывчатых веществ из корпуса подлодки и как это может отразиться на морских обитателях. Ученые организовали погружения и собрали образцы донных отложений, воды и морских организмов в различных точках на корпусе лодки и на прилегающем участке морского дна. Кроме того, была проведена фото- и видеосъемка объекта.

По словам Андерсен, им с коллегами удалось обнаружить следы тротила в морских организмах, донных отложениях и толще воды. Результаты показывают, что загрязнение безусловно происходит прямо сейчас. Вопрос лишь в том, насколько значителен этот эффект и как далеко от места крушения распространяется воздействие на морскую среду.

Эксперты полагают, что источник загрязнения все еще остается локализованным, однако ситуация будет усугубляться по мере разрушения корпуса лодки и дальнейшего обнажения взрывчатого вещества в минах. Увы, многие из этих химических соединений токсичны и представляют угрозу для морской среды и ее обитателей.

Также были проведены полевые эксперименты, в ходе которых здоровых особей съедобных мидий разместили на трех затонувших в Северном море судах минимум на 11 недель. Это позволило оценить последствия воздействия загрязняющих веществ в разных местах. Поскольку все мидии начинали развиваться в практически одинаковых условиях, различия между ними к концу эксперимента стали важным показателем влияния среды вокруг затонувших судов, содержащих боеприпасы с тротилом.

Концентрация тротила и родственных его соединений — 4-ADNT и 2-ADNT — позволила довольно четко определить, какие именно затонувшие суда представляют наибольшую угрозу для окружающей среды. Исследователи также обнаружили различия в скорости накопления тротила, 4-ADNT и 2-ADNT в клетках пищеварительных желез мидий — это свидетельствует о негативном воздействии затонувших судов, содержащих боеприпасы. При этом именно у мидий, находившихся рядом с судном UC-30, где были зафиксированы самые высокие концентрации этих веществ, наблюдались наиболее выраженные признаки окислительного стресса и нарушения метаболизма.

3D-модель затонувшей подводной лодки UC-30, созданная на основе данных сканирования морского дна с помощью многолучевого эхолота Фото: Katrine Juul Andresen

Опасность заключается в том, что по всему миру на морском дне покоятся тысячи затонувших во время войн судов, которые все еще загружены боеприпасами. Десятилетия пребывания судов в соленой воде приводит к тому, что металл, в котором содержатся боеприпасы, подвергаются коррозии и разрушается.

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