Африка раскалывается в разы быстрее, чем предполагалось: новый океан вот-вот появится

С геологической точки зрения, образование нового океана происходит быстрее чем считалось и он вскоре появится, расколов Африку.

Исследователи утверждают, что Африканский континент расколется значительно ранее, чем считалось: активный рифт уже достиг "критической точки" и вскоре приведет к разлому, в результате чего образуется новый океан, пишет Science Alert.

Впрочем, стоит отметить, что "вскоре" в данном контексте весьма относительно, поскольку процесс займет еще несколько миллионов лет — с геологической точки зрения, не больше, чем мгновение.

По словам соавтора исследования, геолога из Колумбийского университета Кристиана Роуэна, результаты нового исследования показали, что процесс рифтогенеза в этой зоне зашел намного дальше, а земная кора в этом месте значительно тоньше, чем считалось ранее. Восточная Африка продвинулась в процессе раскола намного дальше, чем считалось до сих пор.

Но авторы исследования отмечают, что самое интересное в этом открытии — его значение для понимания нашей собственной истории. Дело в том, что рифтовая зона Туркана в Кении богата окаменелыми останками древних гоминидов, что указывает на ее ключевую роль в эволюции человека.

Но теперь новые данные позволяют предположить, что этот регион не обязательно был для наших древних предков важнее других частей Африки. Возможно, дело лишь в том, что протекавшие здесь геологические процессы создали особо благоприятные условия для фоссилизации (окаменения) останков.

Может показаться, что нынешнее расположение континентов было таким всегда, но на самом деле они находятся в постоянном движении — для нас это происходит крайне медленно, но с точки зрения геологии некоторые процессы происходят невероятно быстро.

Более 200 миллионов лет назад континенты нашей планеты были объединены в единый суперконтинент, ученые также считают, что в будущем они, вероятно, вновь сольются воедино. Там, где сталкиваются две тектонические плиты, образуются горы; там, где они расходятся, рождаются океаны.

Отметим, что Восточно-Африканская рифтовая система — яркий пример второго сценария. В прошлых исследованиях ученые обнаружили, что Африканская плита сегодня раскалывается на две части:

массивная Нубийская плита на западе;

меньшая Сомалийская плита.

В рамках нового исследования ученые сосредоточились на конкретном участке этой системы — рифте Туркана, который простирается на сотни километров по территории Кении и Эфиопии. Команда проанализировала ранее полученные сейсмические данные и толщину земной коры в этом районе. Результаты указывают на то, что кора в этом месте значительно тоньше, чем считалось: всего около 13 километров в центральной части рифта. Для сравнения: по краям рифтовой зоны толщина земной коры превышает 35 километров.

Когда кора в рифтовой зоне истончается до 15 километров, она переходит в стадию так называемого "образования шейки". Проще говоря, как только раскол достигает этой точки, процесс уже невозможно остановить.

Ученые уверены, что через несколько миллионов лет этот этап завершится, и начнется следующий — океанизация, или образование нового океана. Проще говоря, кора растянется настолько, что из-под нее начнет изливаться магма; скапливаясь и остывая, она образует впадину. Со временем она станет новым океаническим дном, когда сюда хлынут воды Индийского океана. Ученые отмечают, что этот процесс уже начался во впадине Афар, расположенной на северо-востоке Африки, недалеко от Красного моря.

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