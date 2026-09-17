Ученые выяснили, когда на Земле закончится кислород: это произойдет раньше, чем мы думали
Исследователи определили наиболее вероятную причину гибели жизни на Земле и оценили, сколько времени у нас осталось.
Невозможно представить жизнь на Земле без кислорода. Но, как показывает исследование, богатая кислородом атмосфера в будущем исчезнет. Предполагалось, что это произойдет примерно через 2 миллиарда лет, когда увеличится интенсивность излучения Солнца и Земля сильно нагреется. Ученые считают, что кислород на Земле исчезнет намного раньше, что приведет к исчезновению сложной жизни на планете. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Sky at Night Magazine.
Считывается, что земная атмосфера наполнилась кислородом во время Кислородной катастрофы, периода в истории Земли, который существовал примерно 2,5 миллиарда лет назад. Это событие, в котором, как считается, ключевую роль сыграли одноклеточные организмы, обеспечило нашу планету пригодным для дыхания кислородом, что привело к появлению и развитию сложной жизни.
По словам ученых, атмосфера Земли не всегда будет оставаться богатой кислородом. Как показало моделирование пригодной для жизни наша планета будет оставаться еще в течение примерно 1 миллиарда лет, но затем кислород исчезнет из атмосферы. Однако точно неясно как именно это произойдет, ведь существует очень много факторов, которые сложно предсказать. Скорее всего это случится из-за повышенной активности Солнца, но могут быть и другие причины.
Ранее считалось, что существование земной биосферы прекратится через 2 миллиарда лет из-за сочетания увеличения количества солнечного тепла и дефицита углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.
Моделирование, включающее тысячи разных параметров, показало, что через 1 миллиард лет атмосфера Земли станет похожа на ту, какой она было до Кислородной катастрофы. То есть в атмосфере снова появится очень много метана и очень мало углекислого газа. При этом озоновый слой исчезнет. Вероятно, на Земле исчезнет вся сложная жизнь и останутся только анаэробные организмы, которым для жизни не нужен кислород.
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