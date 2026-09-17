Самые плотные объекты во Вселенной создают космические вампиры: как это происходит

Большие мертвые звезды могут создавать более экстремальные, но маленькие мертвые звезды, как показывает новое исследование.

Белые карлики могут превратиться в более экстремальные нейтронные звезды, состоящие из самой плотной материи во Вселенной. Для того, чтобы это произошло белый карлик должен "питаться" веществом звезды-компаньона, как космический вампир. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Белые карлики появляются после смерти звезд, похожих на Солнце и по размеру похожи на Землю. Нейтронные звезды появляются после смерти звезд, масса которых как минимум в 8 раз больше массы Солнца. Они имеют диаметр примерно 20 километров.

Белые карлики появляются после смерти звезд, похожих на Солнце и по размеру похожи на Землю Фото: NASA

Ученые давно предполагали, что белый карлик может превратиться в нейтронную звезду. Теперь ученые описали, как это происходит с помощью компьютерных симуляций. Данный процесс получил название "коллапс, вызванный аккрецией".

Когда первые белые карлики забирают вещество у соседней звезды, в конечном итоге они накапливают его так много, что происходит взрыв сверхновой типа Ia Фото: space.com

Большинство белых карликов состоят из углерода и кислорода. Но небольшая часть этих мертвых звезд состоит из кислорода, неона и магния. Когда первые белые карлики забирают вещество у соседней звезды, в конечном итоге они накапливают его так много, что происходит взрыв сверхновой типа Ia. В результате белые карлики разрушаются.

Белые карлики, состоящие из кислорода, неона и магния, способны избежать подобного разрушения благодаря своей высокой плотности. Если такие мертвые звезды к тому же накапливают вещество соседней звезды с достаточно быстрой и стабильной скоростью они коллапсируют или сжимаются под действием гравитации, что приводит к появлению нейтронной звезды, как показывает моделирование.

Но ученые считают, что подобные превращения одной мертвой звезды в более экстремальную мертвую звезду происходят достаточно редко, но точную частоту таких трансформаций еще предстоит установить.

По словам ученых, такие событие сможет увидеть новая обсерватория имени Веры Рубин, которая начала работу в Чили.

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