Найщільніші об’єкти у Всесвіті створюють космічні вампіри: як це відбувається

Як показує нове дослідження, великі мертві зірки можуть утворювати більш екстремальні, ніж маленькі мертві зірки.

Білі карлики можуть перетворитися на ще більш екстремальні нейтронні зірки, що складаються з найщільнішої матерії у Всесвіті. Щоб це сталося, білий карлик повинен "харчуватися" речовиною зірки-компаньйона, немов космічний вампір. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Білі карлики утворюються після смерті зірок, схожих на Сонце, і за розміром нагадують Землю. Нейтронні зірки з’являються після смерті зірок, маса яких щонайменше у 8 разів перевищує масу Сонця. Вони мають діаметр приблизно 20 кілометрів.

Білі карлики з"являються після смерті зірок, схожих на Сонце, і за розміром нагадують Землю Фото: NASA

Вчені вже давно припускали, що білий карлик може перетворитися на нейтронну зірку. Тепер вчені описали, як це відбувається, за допомогою комп'ютерних моделювань. Цей процес отримав назву "колапс, спричинений аккрецією".

Коли перші білі карлики забирають речовину з сусідньої зірки, зрештою вони накопичують її стільки, що відбувається вибух наднової типу Ia Фото: space.com

Більшість білих карликів складаються з вуглецю та кисню. Але невелика частина цих мертвих зірок складається з кисню, неону та магнію. Коли перші білі карлики забирають речовину у сусідньої зірки, зрештою вони накопичують її так багато, що відбувається вибух наднової типу Ia. У результаті білі карлики руйнуються.

Білі карлики, що складаються з кисню, неону та магнію, здатні уникнути такого руйнування завдяки своїй високій щільності. Якщо такі мертві зірки до того ж накопичують речовину сусідньої зірки з досить швидкою та стабільною швидкістю, вони колапсують або стискаються під дією гравітації, що призводить до появи нейтронної зірки, як показує моделювання.

Однак вчені вважають, що подібні перетворення однієї мертвої зірки на ще більш екстремальну мертву зірку відбуваються досить рідко, але точну частоту таких перетворень ще належить встановити.

За словами вчених, такі події зможе спостерігати нова обсерваторія імені Віри Рубін, яка розпочала роботу в Чилі.

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