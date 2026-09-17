Перший в історії збій у роботі техніки через магнітну бурю: коли це насправді сталося

Космічна погода стала причиною 16-хвилинної затримки поїзда у 1848 році. Але це не перший зафіксований випадок впливу сонячної активності на наші технології.

Вчені з Великої Британії, які досліджують космічну погоду, що зумовлюється активністю Сонця, оприлюднили результати своєрідного детективного розслідування. Згідно з дослідженням, насправді подія, яку вважали першим в історії зафіксованим випадком збою техніки через магнітну бурю на Землі, сталася на 7 років пізніше, пише Space.

У випуску журналу "Nature" за 1871 рік зазначалося, що 18 жовтня 1841 року поїзд, який вирушав з Ексетера на південно-західному узбережжі Великої Британії, затримався на 16 хвилин через геомагнітну бурю, яка спричинила збій у роботі залізничної телеграфної системи. Увесь цей час вважалося, що це перший у історії зафіксований випадок впливу космічної погоди на техніку на Землі. Але виявилося, що це не так.

Як показало дослідження, насправді ця залізнична гілка була відкрита лише в 1846 році. Щоб з’ясувати, що сталося насправді, вчені зіставили дані з залізничних розкладів, архівних газет, записів спостережень за Сонцем і полярним сяйвом, а також оцифровані архіви спостережень за змінами магнітного поля Землі.

У результаті вчені дійшли висновку, що насправді затримка поїзда сталася 18 жовтня 1848 року. Саме цього дня Землю охопила потужна сонячна буря, і у Великій Британії спостерігали полярне сяйво.

Магнітні бурі на Землі виникають через сонячну активність Фото: NASA

Результати дослідження показують, що, хоча інцидент в Ексетері залишається одним із найперших зафіксованих випадків впливу сонячної активності на земні технології, він не був першим. Тепер першим зафіксованим випадком збою в роботі телеграфних систем вважається інцидент, що стався в березні 1847 року на мережі залізниць Midland, лінії якої охоплювали значну частину Великої Британії.

За словами вчених, дослідження показує, що сонячна активність уже майже 200 років порушує роботу критично важливої інфраструктури на Землі. Тобто космічна погода становить загрозу для наших технологій вже давно, і це не проблема, яка виникла зовсім недавно.

Наразі вважається, що найпотужніша магнітна буря накрила Землю в 1859 році, коли вийшли з ладу всі телеграфні системи у світі. Якби подібна подія сталася сьогодні, вона призвела б до масштабних відключень електроенергії, вивела б з ладу енергомережі, порушила б зв’язок і вивела з ладу супутники. Звичайно ж, це призвело б до повного відключення інтернету.

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