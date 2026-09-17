Первый в истории сбой в работе техники из-за магнитной бури: когда он произошел на самом деле

Космическая погода стала причиной 16-минутной задержки поезда в 1848 году. Но это не первый зафиксированный случай влияния солнечной активности на наши технологии.

Ученые из Великобритании, которые занимаются исследованием космической погоды, создаваемой активностью Солнца, представили результате своего рода детективного расследования. Согласно исследованию, на самом деле событие, которое считалось первым в истории зафиксированным случаем сбоя техники из-за магнитной бури на Земле произошло на 7 лет позже, пишет Space.

В выпуске журнала Nature за 1871 год было сказано, что 18 октября 1841 года поезд, отправлявшийся из Эксетера на юго-западном побережье Великобритании, задержался на 16 минут из-за геомагнитной бури, которая вызвала сбой в работе железнодорожной телеграфной системы. Все это время считалось, что это первый в истории зафиксированный случай влияния космической погоды на технику на Земле. Но оказалось, что это не так.

Как показало исследование, на самом деле данная железнодорожная ветка была открыта лишь в 1846 году. Чтобы выяснить, что произошло на самом деле, ученые сопоставили данные из железнодорожных расписаний, архивных газет, записей наблюдений за Солнцем и полярным сиянием, а также оцифрованные архивы наблюдений за изменениями магнитного поля Земли.

В результате ученые пришли к выводу, что на самом деле задержка поезда произошла 18 октября 1848 года. Именно в этот день Землю накрыла мощная солнечная буря, и в Великобритании наблюдали полярное сияние.

Магнитные бури на Земле возникают из-за солнечной активности Фото: NASA

Результаты исследования показывают, что, хотя инцидент в Эксетере остается одним из самых ранних зафиксированных случаев влияния активности Солнца на земные технологии, он не был первым. Теперь первым зафиксированным случаем сбоя в работе телеграфных систем считается инцидент, произошедший в марте 1847 года на сети железных дорог Midland, линии которой охватывали значительную часть Великобритании.

По словам ученых, исследование показывает, что солнечная активность уже почти 200 лет активность нарушает работу критически важной инфраструктуры на Земле. То есть космическая погода представляет угрозу для наших технологий уже давно, и это не проблема, которая возникла совсем недавно.

Пока что считается, что самая мощная магнитная буря накрыла Землю в 1859 году, когда вышли из строя все телеграфные системы в мире. Если бы подобное событие произошло сегодня, оно привело бы к масштабным отключениям электричества, вывело бы из строя энергосети, нарушило бы связь и вывело из строя спутники. Конечно же это привело бы к полному отключению интернета.

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