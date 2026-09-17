Ровесница человеческого рода: ученые обнаружили самую молодую планету в Млечном Пути

Возраст предыдущих рекордсменов составляет около 5 миллионов лет. Новая планета намного моложе.

Астрономы обнаружили новую планету, которая получила название Elias 2-24 b. Она все еще формируется в диске из газа и пыли, окружающем ее родную звезду, которая находится на расстоянии 450 световых лет от нас. Пока что это самая молодая среди известных планет в Млечном Пути – она существует меньше 1 миллиона лет. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, сообщает NASA.

После того, как появляется звезда, вокруг нее формируется протопланетный диск из газа, пыли, камней и льда, в котором могут появиться планеты. Структура таких дисков и наличие в них пустых промежутков указывают на то, что вокруг звезды формируются планеты, ведь именно планеты создают эти пустоты, когда накапливают материал.

Изучать молодые планеты, которые еще формируются, очень сложно, ведь их часто скрывают плотные облака пыли. Поэтому большинство обнаруженных за пределами Солнечной системы планет имеют возраст в несколько миллиардов лет. Земля существует более 4,5 миллиардов лет.

Астрономы обнаружили новую планету, которая получила название Elias 2-24 b. Она все еще формируется в диске из газа и пыли, окружающем ее родную звезду. Иллюстрация Фото: NASA

Около 10 лет ученые спорили, что из себя представляет точка света, обнаруженная в протопланетном диске вокруг звезды Elias 2-24. Теперь же астрономы поставили точку в это споре: это самая молодая среди известны планет в Млечном Пути, которая получила название Elias 2-24 b. Ее возраст составляет менее 1 миллиона лет. Для сравнения, миллион лет назад по Земле уже ходили Homo erectus, наши предки. Прошлые рекордсмены, планеты, которые вращаются вокруг звезд PDS 70 и WISPIT 2, имеют возраст около 5 миллионов лет.

Масса новой планеты сопоставима с массой Юпитера. Расстояние от Юпитера до Солнца составляет около 780 миллионов километров, что примерно в 5 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Но планета Elias 2-24 b находится примерно в 10 раз дальше от своей звезды.

Изучение этого мира и других подобных очень молодых планет поможет уточнить модели формирования планет, а также позволяет понять, как могла выглядеть Солнечная система миллиарды лет назад.

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