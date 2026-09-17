NASA обнаружило на Луне новый огромный кратер: самые большие кратеры на спутнике Земли (фото)

Космический аппарат NASA обнаружил новый огромный кратер на Луне, который появился в результате удара астероида или кометы. Такое событие происходят примерно раз в 100 лет.

Астрономы заявили о новом открытии на Луне: был обнаружен огромный кратер диаметром примерно 222 метра и глубиной примерно 43 метра. Это немного меньше размеров знаменитого римского Колизея. По словам ученых, подобный кратер образуется примерно раз в 100 лет или даже реже. Это крупнейший из известных ударных кратеров в Солнечной системе, который образовался за последнее время. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, сообщает NASA.

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter изучает Луну с 2009 года и именно его данные помогли обнаружить новый кратер на Луне, который получил название МакГетчин в честь Томаса МакГетчина, который был директором Лунно-планетного института в Хьюстоне, США.

Ученые выяснили, что новый кратер образовался на Луне в 2004 году, но его заметили на изображениях лунной поверхности только в 2005 году и полностью подтвердили, что это совершенно новая ударная структура только недавно 2026 году.

Астрономы заявили о новом открытии на Луне: был обнаружен огромный кратер диаметром примерно 222 метра и глубиной примерно 43 метра Фото: NASA

Согласно исследованию, это крупнейший из известных ударных кратеров в Солнечной системе, который образовался за последнее время. Он был создан, как считают ученые, в результате падения астероида или кометы размером от 12 до 20 метров. Сам момент удара, хоть он и произошел на видимой стороне Луне, не был зафиксирован земными телескопа или орбитальными зондами.

По оценкам ученых, формирование кратера такого размера происходит статистически редко, примерно, раз в 100 лет, а может быть и реже.

Исследователи говорят, что новый кратер поможет изучить геологию Луны практически в режиме реального времени, ведь ударное событие произошло всего 2 года назад. Ученые обнаружили, что во время образования кратера лунная поверхность в радиусе примерно 100 км была немного изменена. На поверхность было выброшено много материала, который находился под ней.

Согласно исследованию, изучение подобных, недавно созданный кратеров и последствий их формирования, важно для более качественной подготовки к строительству баз на Луне. Всегда существует риск, что материла, выброшенный во время удара по лунной поверхности, может повредить лунную базу, поэтому инженерам важно знать, как сделать конструкцию форпоста более прочной.

Напоминаем, что на Луне практически отсутствует атмосфера, а потому астероиды и кометы не сгорают в ней и достигают поверхности спутника Земли.

Самые большие кратеры на Луне

Кратер МакГетчин пока что является самым крупным ударным кратером, который образовался за последнее время, не только на Луне, но и в Солнечной системе. Хотя он кажется огромным, его ширина превышает длину двух футбольных полей, все же он маленький по сравнению с гигантскими кратерами, которые есть на Луне.

Самым большим кратером на Луне и одним из крупнейший в Солнечной системе является бассейн Южный полюс — Эйткен. Его диаметр составляет более 2400 километров.

Самым большим кратером на Луне и одним из крупнейший в Солнечной системе является бассейн Южный полюс — Эйткен Фото: NASA

Кратер Герцшпрунг, расположенный на обратной стороне Луны, имеет диаметр около 570 километров.

Кратер Герцшпрунг на Луне Фото: NASA

Также на обратной стороне Луны находится огромный кратер Аполлон, диаметр которого составляет 524 километра.

Кратер Аполлон на Луне Фото: NASA

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