NASA виявило на Місяці новий величезний кратер: найбільші кратери на супутнику Землі (фото)

Космічний апарат NASA виявив на Місяці новий величезний кратер, який утворився внаслідок удару астероїда або комети. Такі події трапляються приблизно раз на 100 років.

Астрономи повідомили про нове відкриття на Місяці: було виявлено величезний кратер діаметром приблизно 222 метри та глибиною приблизно 43 метри. Це трохи менше, ніж розміри знаменитого римського Колізею. За словами вчених, подібний кратер утворюється приблизно раз на 100 років або навіть рідше. Це найбільший із відомих ударних кратерів у Сонячній системі, який утворився останнім часом. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, повідомляє NASA .

Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter досліджує Місяць з 2009 року, і саме його дані допомогли виявити новий кратер на Місяці, який отримав назву МакГетчин на честь Томаса МакГетчина, який був директором Місячно-планетного інституту в Х’юстоні, США.

Вчені з’ясували, що новий кратер утворився на Місяці у 2004 році, але його помітили на знімках місячної поверхні лише у 2005 році, а повністю підтвердили, що це абсолютно нова ударна структура, лише нещодавно — у 2026 році.

Астрономи повідомили про нове відкриття на Місяці: було виявлено величезний кратер діаметром приблизно 222 метри та глибиною приблизно 43 метри Фото: NASA

Згідно з дослідженням, це найбільший із відомих ударних кратерів у Сонячній системі, який утворився нещодавно. Він утворився, як вважають вчені, внаслідок падіння астероїда або комети розміром від 12 до 20 метрів. Сам момент удару, хоч він і стався на видимій стороні Місяця, не був зафіксований земними телескопами або орбітальними зондами.

За оцінками вчених, утворення кратера такого розміру відбувається статистично рідко — приблизно раз на 100 років, а може, й рідше.

Дослідники зазначають, що новий кратер допоможе вивчити геологію Місяця практично в режимі реального часу, адже ударна подія сталася лише 2 роки тому. Вчені виявили, що під час утворення кратера місячна поверхня в радіусі приблизно 100 км зазнала незначних змін. На поверхню було викинуто багато матеріалу, що знаходився під нею.

Згідно з дослідженням, вивчення подібних, нещодавно утворених кратерів та наслідків їхнього формування є важливим для більш якісної підготовки до будівництва баз на Місяці. Завжди існує ризик, що матеріал, викинутий під час удару по місячній поверхні, може пошкодити місячну базу, тому інженерам важливо знати, як зробити конструкцію форпосту міцнішою.

Нагадуємо, що на Місяці практично немає атмосфери, а тому астероїди та комети не згорають у ній і досягають поверхні супутника Землі.

Найбільші кратери на Місяці

Кратер МакГетчин наразі є найбільшим ударним кратером, що утворився останнім часом, не лише на Місяці, а й у Сонячній системі. Хоча він здається величезним — його ширина перевищує довжину двох футбольних полів, — все ж він невеликий порівняно з гігантськими кратерами, які є на Місяці.

Найбільшим кратером на Місяці та одним із найбільших у Сонячній системі є басейн "Південний полюс — Ейткен". Його діаметр становить понад 2400 кілометрів.

Найбільшим кратером на Місяці та одним із найбільших у Сонячній системі є басейн "Південний полюс — Ейткен" Фото: solar-system

Кратер Герцшпрунг, розташований на зворотньому боці Місяця, має діаметр близько 570 кілометрів.

Кратер Герцшпрунг на Місяці Фото: NASA

Також на зворотному боці Місяця розташований величезний кратер "Аполлон", діаметр якого становить 524 кілометри.

Кратер "Аполлон" на Місяці Фото: NASA

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