Однолітка людства: вчені виявили наймолодшу планету в Чумацькому Шляху

Вік попередніх рекордсменів становить близько 5 мільйонів років. Нова планета набагато молодша.

Астрономи виявили нову планету, яка отримала назву Elias 2-24 b. Вона все ще формується у диску з газу та пилу, що оточує її рідну зірку, яка знаходиться на відстані 450 світлових років від нас. Наразі це наймолодша серед відомих планет у Чумацькому Шляху — їй менше 1 мільйона років. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, повідомляє NASA .

Після того, як з’являється зірка, навколо неї формується протопланетний диск із газу, пилу, каменів і льоду, у якому можуть утворитися планети. Структура таких дисків і наявність у них порожніх проміжків вказують на те, що навколо зірки формуються планети, адже саме планети створюють ці порожнечі, коли накопичують матеріал.

Досліджувати молоді планети, які ще формуються, дуже складно, адже їх часто приховують щільні хмари пилу. Тому більшість планет, виявлених за межами Сонячної системи, мають вік у кілька мільярдів років. Земля існує понад 4,5 мільярда років.

Астрономи виявили нову планету, яка отримала назву Elias 2-24 b. Вона все ще формується у диску з газу та пилу, що оточує її рідну зірку. Ілюстрація Фото: NASA

Протягом близько 10 років вчені сперечалися, що саме являє собою точка світла, виявлена в протопланетному диску навколо зірки Elias 2-24. Тепер же астрономи поставили крапку в цій суперечці: це наймолодша серед відомих планет у Чумацькому Шляху, яка отримала назву Elias 2-24 b. Її вік становить менше 1 мільйона років. Для порівняння: мільйон років тому по Землі вже ходили Homo erectus, наші предки. Попередні рекордсмени, планети, що обертаються навколо зірок PDS 70 і WISPIT 2, мають вік близько 5 мільйонів років.

Маса нової планети порівнянна з масою Юпітера. Відстань від Юпітера до Сонця становить близько 780 мільйонів кілометрів, що приблизно в 5 разів більше, ніж відстань між Землею і Сонцем. Але планета Elias 2-24 b знаходиться приблизно в 10 разів далі від своєї зірки.

Дослідження цього світу та інших подібних дуже молодих планет допоможе уточнити моделі формування планет, а також дасть змогу зрозуміти, як могла виглядати Сонячна система мільярди років тому.

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