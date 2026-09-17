Форма Земли меняется: с нашей планетой происходит что-то странное

Ученые обнаружили парадоксальную ситуацию: планета одновременно становится и более, и менее круглой.

Как известно Земля не является идеальной сферой. Планета слегка раздувается на экваторе и сплющивается у полюсов и это нормальное следствие физических законов вращения. Но похоже форма Земли меняется. Как ни парадоксально, она одновременно становится и более, и менее сплюснутой. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пишет ScienceAlert.

Ученые уже несколько десятилетий наблюдают за изменениями, которые это перераспределение масс вносит в геоид Земли. Это неровная форма гравитационного поля планеты, отражающая распределение масс.

В 1980-х и значительной части 1990-х годов общая форма геоида становилась более округлой. Это значит, что уменьшалось расширение на экваторе и планета с точки зрения гравитации приобретала более правильную сферическую форму. Но в конце 1990-х годов эта тенденция изменилась на противоположную.

Но форма геоида не обязательно отражает форму твердой оболочки Земли. Ученые хотели выяснить, меняется ли она так же, как и геоид. Для этого они использовали данные длительных спутниковых наблюдений, которые показали вертикальные смещения земной поверхности с течением времени. Таким образом получилось составит карту поднятия и опускания твердой поверхности Земли по всему миру.

Похоже форма Земли меняется. Как ни парадоксально, она одновременно становится и более, и менее сплюснутой Фото: ESA

Оказалось, что в период с 1997 по 2000 год полюса Земли поднимались со скоростью около 0,5 миллиметра в год. К 2015 году эта скорость возросла до 1 миллиметра в год. В районе экватора твердая поверхность Земли опускалась, причем скорость этого процесса также увеличилась. Если сопоставить эти два факта, поднятие полюсов и опускание экватора, становится ясно, что твердая оболочка Земли становилась все менее сплюснутой. А вот гравитационная форма планета менялась с точностью до наоборот: геоид становился более сплюснутым.

Это кажется парадоксальным, но есть простое объяснение того, почему эти два показателя могут меняться в противоположных направлениях. По мере таяния льда на полюсах твердая земная кора, которую он придавливал своим весом, начинает подниматься. Но талая вода перемещается южнее, переносит массу и вызывает сжатие земной коры.

Если в какой-то области на Земле скапливается масса, то земная кора под ней проседает. Если же убрать эту нагрузку, кора постепенно поднимается обратно. Гренландия и Антарктида теряют лед и это снимает нагрузку с земной коры и позволяет твердой оболочке Земли подниматься. Тем временем талая вода перераспределяется по океанам и увеличивает массу в некоторых местах, что приводит к опусканию морского дна.

Перемещение массы от полюсов к низким широтам делает гравитационную форму Земли более сплюснутой. Таким образом, твердая оболочка Земли испытывает меньшее сжатие, тогда как перераспределение воды делает геоид более сплюснутым.

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