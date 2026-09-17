Форма Землі змінюється: з нашою планетою відбувається щось дивне

Вчені виявили парадоксальну ситуацію: планета одночасно стає і більш, і менш круглою.

Як відомо, Земля не є ідеальною сферою. Планета дещо роздувається на екваторі та сплющується біля полюсів, і це є нормальним наслідком фізичних законів обертання. Але, схоже, форма Землі змінюється. Як не парадоксально, вона одночасно стає і більш, і менш сплюснутою. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пише ScienceAlert.

Вчені вже кілька десятиліть спостерігають за змінами, які цей перерозподіл мас спричиняє у геоїді Землі. Це нерівномірна форма гравітаційного поля планети, що відображає розподіл мас.

У 1980-х та значній частині 1990-х років загальна форма геоїда ставала більш округлою. Це означає, що зменшувалося розширення на екваторі, і планета з точки зору гравітації набувала більш правильної сферичної форми. Але наприкінці 1990-х років ця тенденція змінилася на протилежну.

Однак форма геоїда не обов’язково відображає форму твердої оболонки Землі. Вчені хотіли з’ясувати, чи змінюється вона так само, як і геоїд. Для цього вони використали дані тривалих супутникових спостережень, які показали вертикальні зміщення земної поверхні з плином часу. Таким чином вдалося скласти карту підйому та опускання твердої поверхні Землі по всьому світу.

Схоже, форма Землі змінюється. Як би парадоксально це не звучало, вона водночас стає і більш, і менш сплюснутою Фото: ESA

Виявилося, що в період з 1997 по 2000 рік полюси Землі піднімалися зі швидкістю близько 0,5 міліметра на рік. До 2015 року ця швидкість зросла до 1 міліметра на рік. У районі екватора тверда поверхня Землі опускалася, причому швидкість цього процесу також збільшилася. Якщо зіставити ці два факти — підняття полюсів і опускання екватора — стає зрозуміло, що тверда оболонка Землі ставала дедалі менш сплюснутою. А ось гравітаційна форма планети змінювалася з точністю до протилежного: геоїд ставав більш сплюсненим.

Це здається парадоксальним, але є просте пояснення того, чому ці два показники можуть змінюватися в протилежних напрямках. У міру танення льоду на полюсах тверда земна кора, яку він притискав своєю вагою, починає підніматися. Але тала вода переміщується на південь, переносить масу й спричиняє стискання земної кори.

Якщо в якійсь області на Землі накопичується маса, то земна кора під нею просідає. Якщо ж усунути це навантаження, кора поступово піднімається назад. Гренландія та Антарктида втрачають лід, і це знімає навантаження з земної кори та дозволяє твердій оболонці Землі підніматися. Тим часом тала вода перерозподіляється по океанах і збільшує масу в деяких місцях, що призводить до опускання морського дна.

Переміщення маси від полюсів до низьких широт робить гравітаційну форму Землі більш сплюснутою. Таким чином, тверда оболонка Землі зазнає меншого стиснення, тоді як перерозподіл води робить геоїд більш сплюснутим.

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